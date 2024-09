Serralta, inedito debutto in campionato: l’arbitro si fa male e sospende la gara

Minuto 34 del secondo tempo gol del Caldarola (1-2) e sei minuti di stop al termine dei quali la partita è stata sospesa! L’episodio, sicuramente curioso e inedito, ha interrotto il match che non è più ripreso e che dunque dovrà essere recuperato (data da destinarsi) con le squadre chiamate a giocare i restanti dieci minuti più eventuale recupero. A questo ha portato l’infortunio occorso all’arbitro Samuele Frapiccini (sezione di Macerata) che non è stato più in grado di riprendere (ferita lacero contusa al sopracciglio sinistro) e così è stato costretto a chiudere anzitempo il match. L’incidente, che ha visto coinvolto il fischietto cingolano, è avvenuto in concomitanza con la rete del vantaggio ospite quando Giuseppe De Ronzi ha trovato dalla distanza la porta del Serralta rimasta vuota e nel momento di esultare indietreggiando è andato a scontrarsi con Frapiccini testa contro testa. I due sfortunati protagonisti sono rimasti a terra prontamente soccorsi, ma chi ha riportato i maggiori “danni” è stato l’arbitro che dopo cinque minuti di cure si è rialzato per tornare poi immediatamente negli spogliatoi (è stata chiamata l’ambulanza ma per fortuna non è stata necessaria per il trasporto di Frapiccini che se ne è andato dallo stadio autonomamente). Si può capire come la prima giornata di campionato per Serralta e Caldarola sia stata particolare e che quanto visto in campo per ottanta minuti sia passato in secondo piano per quello che è successo. Restando in tema agonistico si è visto un buon match tra due squadre che si sono impegnate per onorare questo esordio. Bene il Serralta nel primo tempo chiuso in vantaggio, poi nella ripresa i locali sono calati arretrando troppo anche per merito del Caldarola che ha spinto di più per cercare di recuperare, cosa che è riuscita nell’arco di tredici minuti grazie alla doppietta di Giuseppe De Ronzi che ha indirizzato il risultato dalla parte ospite. Recupero e ribaltamento del punteggio reso vano però dall’episodio successivo, ma situazione che resterà favorevole al Caldarola quando le squadre si ritroveranno per concludere la gara con il Serralta che potrà tentare, con energie fisiche e mentali migliori, a sua volta la rimonta.

La cronaca

Si apre il campionato di Seconda Categoria per il neopromosso Serralta, che esordisce in casa allo stadio Soverchia, e per il nuovo Caldarola neofita del torneo (retrocesso dalla Prima Categoria). Squadre praticamente al completo quelle che iniziano la sfida che vede come prima chance quella per i locali con protagonista Falconi (uno dei nuovi ed ex di turno) bravo ad intuire un retropassaggio di un difensore ed a scattare in area andando sul pallone: tentativo di dribbling sul portiere in uscita e contatto fra i due con Falconi che va giù. Per l’arbitro è tutto regolare (restano dubbi per un possibile rigore) e si può giocare. La replica del Caldarola è affidata ad un calcio piazzato che chiama Lanari alla deviazione in angolo. Match molto equilibrato e combattuto con molte azioni a centrocampo. Poche le occasioni. Nel Serralta (maglia arancionera) si mettono in evidenza Rapaccioni e Rocci. Alla mezzora il risultato cambia: al limite dell’area ospite gestiscono palla Rocci e Moretti con quest’ultimo che calcia verso la porta trovando l’opposizione con braccio largo di Bompadre, gesto ritenuto falloso dall’arbitro che indica il dischetto. Tommaso Vissani si incarica dell’esecuzione e non sbaglia mettendo nell’angolo basso alla destra di Gatti. Nei restanti minuti della frazione non si vede reazione da parte ospite e così il Serralta rientra negli spogliatoi con il prezioso minimo vantaggio. Bastano poche fasi di gioco nella ripresa per capire che si vedrà un’altra partita: Caldarola più deciso e frizzante; Serralta un po’ intimorito e un po’ troppo sulla difensiva ed incapace di ripartire. Il primo tentativo ospite è di Gabrielli che calcia dalla distanza trovando la parata di Lanari. Al 20’ Raponi inventa un passaggio splendido per Micarelli il cui rasoterra è bloccato a terra dal portiere gialloblù. Il pari sembra nell’aria e, puntuale, giunge al 21’: azione avvolgente del Caldarola con palla sulla destra per Giuseppe De Ronzi che controlla e tira trovando la deviazione sfortunata e decisiva di Crescenzi che fa alzare la palla tanto da diventare un pallonetto imprendibile per il bravo Lanari che viene scavalcato. Non pago del pareggio il Caldarola continua il forcing. Bompadre, difensore centrale, fa la punta da diversi minuti per dare una soluzione in più ai suoi compagni. I cambi non aiutano un Serralta stanco che non riesce a cambiare atteggiamento tattico. Al 30’ Micarelli accelera e affonda in area sulla sinistra da dove serve un compagno davanti alla porta che viene contrastato efficacemente al momento del tiro a botta sicura. Al 33’ ancora sulla sinistra si fa largo Giuseppe De Ronzi che arriva a calciare rasoterra con Lanari pronto a deviare di piede. Al 34’ il Caldarola ottiene il giusto premio. Lungo rilancio della difesa sul quale si getta Lanari che esce dalla propria area per andare ad intercettare il pallone trovando in quella zona compagni e avversari. Ne esce un groviglio con la palla che resta giocabile per Giuseppe De Ronzi sveglio e veloce a trovare una bellissima girata (25 metri circa dalla porta) che manda la palla in rete a fil di palo. Esulta tutto il Caldarola e in particolare lo stesso De Ronzi (doppietta per lui) che però andando all’indietro “sbatte” con l’arbitro Frapiccini. I due subiscono un trauma al capo e finiscono a terra. Arrivano immediati i soccorsi. Giuseppe De Ronzi si rialza quasi subito, mentre Samuele Frapiccini resta a terra per almeno cinque minuti. L’arbitro per fortuna si riprende, ma impossibilitato a dirigere il match fino al termine fischia due volte decretando la sospensione della partita. Squadre negli spogliatoi dieci minuti prima del novantesimo. Si dovrà recuperare il tempo mancante e il match avrà dunque un’appendice.

Il tabellino

SERRALTA-CALDAROLA 1-2

MARCATORI: pt 30’ Vissani su rigore; st 21’ e 34’ De Ronzi

SERRALTA: Lanari, Rapaccioni, Crescenzi, Lacchè, Testa, Sparvoli, Moretti (22’st Simonetti), Orlandani, Vissani Tommaso, Rocci, Falconi (32’st Pelagalli). A disp. Spadoni, Baruni, Vissani Enrico, Cruciani, Magarelli, Elisei, Gega. All. Masciani (squalificato).

CALDAROLA: Gatti, Frapiselli, De Ronzi Riccardo, Lucaroni, Bompadre, Mennecozzi, Rinaudo (15’st Caporaletti), Gabrielli, Raponi, Micarelli, De Ronzi Giuseppe. A disp. Scattolini, Santecchia, Della Ceca, Pelati, Ercoli, Barucca, Manfrini, Marchionni. All. Raffaelli

ARBITRO: Frapiccini di Macerata

Roberto Pellegrino