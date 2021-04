25 Aprile: corona d’alloro al monumento alla Resistenza

In occasione del 76esimo anniversario della Liberazione, il Comune e l’Anpi hanno organizzato per la giornata del 25 Aprile una cerimonia al monumento alla Resistenza, in viale Mazzini. Il ritrovo è previsto per domani (domenica) alle ore 11, ma è ammessa la sola presenza delle autorità rappresentate dal sindaco Rosa Piermattei e dal presidente della stessa associazione Anpi di San Severino, Sergio Gironi. A causa delle normative imposte per far fronte all’emergenza sanitaria da Covid-19, infatti, non possono essere presenti i cittadini.

La cerimonia si aprirà con la deposizione di una corona d’alloro; seguirà un momento di raccoglimento.