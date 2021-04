Motocross, il 17enne Alessandro Sadovschi mai così in alto

Mai così in alto nelle selettive per il Campionato italiano di motocross, categoria Juniores! Il 17enne settempedano Alessandro Sadovschi, alla prima delle due prove che sanciranno l’accesso al Campionato tricolore dei migliori 40 piloti su un lotto di 80 concorrenti, ha collezionato un 5° ed un 2° posto di manche, che gli sono valsi il 2° piazzamento di giornata, miglior risultato finora della sua settennale carriera crossistica. Per il conduttore del Pardi Racing di Chieti, in sella ad una Ktm 125cc., che difende i colori del Moto Club Settempedano dell’immarcescibile presidente Mario Eugeni, si tratta infatti del primo podio in assoluto in competizioni di tale spessore. Il colpo gobbo di Sadovschi è maturato a Ponzano di Fermo, dove nella batteria d’avvio è stato il più reattivo al cancelletto, ma nel corso dei 14 giri del tracciato non è riuscito a rintuzzare gli attacchi degli avversari e si è dovuto accontentare della quinta piazza, a 23” dal vincitore, il siciliano Alfio Samuele Pulvirenti. Nella seconda manche il settempedano ha cambiato tattica, partendo più accorto, in seconda posizione, in scia al vincitore-bis Pulvirenti, restandogli incollato fino alla fine e chiudendo quindi in piazza d’onore, a soli 6” dal vincitore. In virtù dell’”argento” nella seconda batteria, che gli ha portato nel carniere 210 punti e del 5° posto nella gara d’avvio, che gli ha fatto guadagnare 120 lunghezze, Sadovschi ha centrato il secondo posto assoluto di giornata, dietro a Pulvirenti e davanti all’altro marchigiano Nathan Mariani, per l’esultanza del genitore Sergio Bianchi, il suo primo tifoso. La seconda prova delle selettive per il centro-sud si disputerà il 23 maggio a Città di Castello. Considerato il brillante piazzamento all’esordio, è plausibile pronosticare a Sadovschi l’accesso alla competizione tricolore che prevede le prove di Montalbano Jonico (Matera) e Cingoli in luglio e di Fermo e Ottobiano (Pavia) in settembre. Con l’obiettivo di tornare presto sul podio…

Lu.Mus.