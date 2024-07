Centro medico “Lisa”: aumentano specialisti e servizi

Tra i professionisti invece che da tempo sono presso il centro medico ricordiamo: Vincenzo Lombi (cardiologo), Diego Pagliari (podologo), Francesco Migliozzi (medicina del lavoro e rinnovo patenti), Francesco Menghini e Antonella Fontana (osteopati), Andrea Fabiani (urologo), Marisa Cacciamani (ginecologa), Maurizio Chiaraluce (ecografista), Francesco Serbassi e Maria Letizia Diletti (nutrizionisti), Stefano Sfascia e Merheb Al Merhaby (ortopedici), Vincenzo Ricci (ozonoterapista), Luigino Buresta (flebologo e chirurgo vascolare), Chiara Maria De Leone (psicoterapeuta del Centro Pegaso), Martino Marconi (agopunture), Tiziana Palanca (massofisioterapista), Emilia Vissani Fioretti e Federica Paciaroni (psicologhe), Alessia Crucianelli (logopedista), Alessia Cannillo (riflessologia plantare), Michela Pieroni (psicologia e consulente in sessuologia), Veleria Montalti (naturopata).

Da non dimenticare le importanti collaborazioni con la Fisiosport per effettuare risonanza magnetica e per esami radiologici e con il Centro Pegaso del dottor Alessandro Suardi (psicoterapeuta cognitivo comportamentale – Consigliere regionale ordine psicologi della Marche).

Il Centro medico “Lisa” si avvale del servizio di telemedicina per gli Ecg e per gli Holter cardiaci.

Tutti i mesi è poi in calendario nel centro medico settempedano l’open day dedicato ai controlli dell’udito che per il mese di luglio è fissato per il giorno 24.