Ravenna-Lube su RaiSport: in campo pure Ludovico Giuliani

La Cucine Lube Civitanova scende in campo domani, sabato 5 dicembre, alle ore 18 (con diretta su Rai Sport, live streaming su raiplay.it e Radio Arancia) al Pala De Andrè di Ravenna contro i rivali della Consar Ravenna per il 2° turno di ritorno della Regular Season in SuperLega Credem Banca. In campo ci sarà pure il “nostro” Ludovico Giuliani, il quale ha ormai recuperato appieno dall’infortunio di inizio stagione che lo ha tenuto fermo per diversi turni. Nel match di andata, infatti, era in panchina perché appena rientrato in squadra dopo lo stop.

“Non so se partirò titolare contro la Lube – dice il libero di San Severino – ma sto bene, mi sento in forma, compatibilmente con il periodo di riposo forzato che l’intera nostra squadra ha dovuto osservare per la quarantena anti Covid. Ci teniamo a far bene e, se dovessi scendere in campo, cercherò di fare del mio meglio, come sempre”.