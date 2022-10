Nel weekend che ha visto il via del campionato di serie A anche la Rhütten San Severino parte ufficialmente per la stagione 2022-23 con il 19° Memorial Toti Barone che incamera a spese dell’Halley Matelica con lo score finale di 61-45. L’ultimo test prima dell’inizio del campionato regionale di serie D che avverrà nel prossimo fine settimana ha messo in mostra una partita piacevole tra due delle formazioni più giovani del campionato. Dopo un primo periodo equilibrato (14-14), nel secondo quarto i settempedani prendono il largo chiudendo con un vantaggio di 12 punti a metà gara (34-22). Già privo di Callea e Strappaveccia (entrambi alle prese con problemi muscolari), coach Sparapassi ha dovuto fare a meno precauzionalmente del play matelicese Magnatti che dopo pochi minuti è stato costretto allo stop per un problema al polpaccio. Nonostante gli intoppi di carattere muscolare i biancorossi hanno mantenuto il vantaggio sempre sopra la doppia cifra, anche nei due ultimi periodi vinti per 14-13 e 13-10, fino all’epilogo vincente per 61-45.

L’intento della società settempedana presieduta da Francesco Ortenzi era comunque quello di ricordare chi ha fatto nascere la passione del basket a San Severino, coach Toti Barone. Novità di quest’anno il premio MVP per il miglior giocatore della serata, attribuito al settempedano Mario Fucili, intitolato ad un altro ragazzo appassionato di basket che ci ha lasciato troppo presto, Maurizio Forconi.

La Rhütten ringrazia infine la Halley Matelica, l’assessore comunale allo Sport Paolo Paoloni intervenuto alle premiazioni («Mai dimenticato Toti Barone, mentre Maurizio Forconi era un ragazzo che come voi veniva a divertirsi praticando il suo sport preferito. Lo sport è la benzina del motore della vita, non abbandonatelo»), Rita Serrani, moglie di Toti Barone, e la famiglia Forconi che hanno presenziato alla manifestazione ed il folto pubblico accorso al palas Ciarapica. Appuntamento per la prima di campionato sabato prossimo, 8 ottobre, alle 18.00 al Ciarapica, dove i ragazzi di coach Sparapassi sfideranno gli 88Ers Civitanova Marche.

