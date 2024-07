Casa di riposo: tante iniziative pure in estate, il “grazie” ai benefattori

Nonostante l’estate rallenti un po’ i ritmi per il caldo, la Casa di riposo “Lazzarelli” è in pieno fermento con le attività dedicate alla bella stagione. Ogni anno il cartellone si arricchisce di nuovi appuntamenti per soddisfare i palati sempre più raffinati degli ospiti della struttura che non si limitano ad essere spettatori passivi, ma si attivano in prima persona per la realizzazione degli stessi.

Ad esempio, in vista delle ormai prossime Olimpiadi di Parigi 2024, sono scattate anche qui le Olimpiadi paesane – 1^ edizione – con Guido, Olimpia e gli altri che hanno preparato i vessilli delle 4 squadre che sono in campo per contendersi il trofeo.

La presidente Teresa Traversa, momentaneamente ferma a casa per un incidente che la costringe a fare un po’ di riposo, è sempre pronta a sostenere tutte le attività che la Casa di riposo ha in programma: appuntamenti che negli anni sono diventati un classico irrinunciabile, come il “Lazzarelli Summer Festival” con una serie di concerti animati da vecchi e nuovi amici; le gite al mare e quelle ai santuari più importanti del territorio; lo spettacolo dei giovani ballerini della scuola danza F.A. Team Academy che hanno offerto, malgrado il selciato un po’ sconnesso, perle della loro bravura agli ospiti e ai tanti passanti che hanno avuto modo di vedere l’esibizione.

A cavallo di Ferragosto ci saranno poi gli allegri clown della Valigia delle meraviglie, con sorprese che si annunciano roboanti.

La realizzazione e la buona riuscita di tante manifestazioni sono da possibili grazie anche al contributo di persone e associazioni che condividono e sostengono l’attività della “Lazzarelli”. Ad esempio l’imprenditore settempedano Luigi Gagliardini che da alcuni anni è il finanziatore della Cena di inizio estate (quest’anno rinviata proprio per consentire pure la partecipazione della presidente).

“Voglio ricordare – aggiunge Teresa Traversa – anche l’importante donazione dei fratelli Massimo e Mauro Fiecconi in memoria dei genitori Gina e Giovanni che ci ha permesso di acquistare un nuovo sollevatore elettrico per il servizio assistenziale”.

Precedentemente la ditta Artigianvetro aveva a titolo gratuito sostituito un infisso della struttura. Altre ditte che preferiscono rimanere nell’anonimato hanno contribuito al restyling della struttura. Senza dimenticare, infine, il preziosissimo supporto fornito in tante occasioni dal Rotary club che ha donato, di recente, il ricavato del torneo di burraco organizzato a scopo benefico a Tolentino.

“Al presidente uscente Giorgio Zaganelli va il nostro profondo ringraziamento per quanto fatto a favore della ‘Lazzarelli’ – conclude Teresa Traversa – con l’auspicio di instaurare un rapporto altrettanto proficuo con il nuovo presidente Giuseppe Bocci, cui va naturalmente l’augurio di buon lavoro”.