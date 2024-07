Da giovedì a domenica c’è la festa del Rione Settempeda con la Sagra dei Vincisgrassi

Giovedì 25 luglio torna la Festa del Rione Settempeda, giunta alla sua 35esima edizione. Sarà abbinata alla Sagra dei Vincisgrassi.

Fino a domenica 28 luglio, presso il campetto del quartiere, si potranno assaggiare i piatti della rinomata cucina del Rione Settempeda, accompagnati da quattro diverse serate musicali: dal Dj set “Thursday in the park” di giovedì 25 con i dj Kurt Cobeni, Franco, Grizzley ed Emiliano Effe, passando per le band di venerdì con i Warsavia, un trio di musica italiana e internazionale, fino a sabato con I Varie Età, band dal repertorio adatto a tutte le età. Poi la chiusura, domenica sera, dedicata al liscio di Fabrizio e Raffaella.

La Festa, patrocinata dal Comune, sarà contornata – oltreché dalla tradizionale Ruota della fortuna – dall’esibizione dello Studio Dance Academy (26 luglio, ore 21) e dal torneo di scacchi organizzato in collaborazione con l’Asd La Torre Smeducci (27 luglio, ore 16).

Nell’ultima giornata, inoltre, presso l’oratorio di Santa Maria della Pieve, dalle ore 16, si terrà il torneo di Burraco – 1° Trofeo Rione Settempeda, e per i più piccoli ci sarà un pomeriggio di animazione.