Nel corso della 79a Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia, presso il prestigioso hotel Excelsior del Lido di Venezia, Francesco Gesualdi, neo Direttore di Marche Film Commission, già Direttore generale di Cinecittà Holding, ha presentato un’attività strategica mirata ad attrarre importanti produzioni internazionali nel territorio, in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura della Regione Marche.

In tale ambito Francesco Gesualdi ha presentato la collaborazione con Stefano Antonelli, consulente strategico ed esperto di marketing, originario di San Severino, che a Venezia ha organizzato una serie di incontri con produttori internazionali per la promozione della realizzazione di importanti produzioni cinematografiche nelle Marche. “Abbiamo iniziato un percorso per far conoscere le Marche a produttori di Hollywood e a registi premi Oscar – ha dichiarato Stefano Antonelli –. Stiamo lavorando con i Comuni per comunicare efficacemente le bellezze dei territori e creare una forte sinergia per facilitare il lavoro di grandi troupe cinematografiche.”

E’ stato, inoltre, presentato il libro fotografico My Marche, prodotto da Stefano Antonelli con il contributo di Marche Film Commission, realizzato da Giuseppe Nardi, uno dei location manager italiani più affermati, che ha lavorato al capolavoro di Sorrentino La grande bellezza e alle grandi produzioni americane come Spectre, l’ultimo James Bond di Sam Mendes, Ocean’s Twelve di Steven Soderbergh fino ai lungometraggi di Paolo Genovese come Immaturi e Tutta colpa di Freud.

Tra le location che sono state selezionate per i film internazionali ci sono anche la Torre civica di Macerata, il teatro Lauro Rossi, la Galleria dell’Eneide, Villa Buonaccorsi, Elcito, il Castello della Rancia, l’Abbazia di Fiastra.

Il prestigioso volume è stato, infatti, realizzato con una tiratura limitata e verrà distribuito miratamente a importanti produttori e registi internazionali allo scopo di ispirare la realizzazione in loco di produzioni cinematografiche, pubblicitarie, televisive e fotografiche.