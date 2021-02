Neve, in azione mezzi e uomini di Protezione civile e Comune

Uomini e mezzi del gruppo comunale della Protezione civile sono entrati in azione dopo le nevicate di questi giorni con un mezzo spargisale per evitare il rischio di formazione di ghiaccio sulle strade cittadine in considerazione anche del consistente abbassamento delle temperature.

L’opera dei volontari, in particolare, si è concentrata in alcune vie del centro e nelle zone in cui si sono registrate le principali difficoltà.

Assieme ai volontari gran lavoro anche per operai e tecnici dell’ufficio Manutenzioni del Comune per la rimozione di alberi pericolanti o abbattutisi sulla sede stradale. Sempre presenti sulle strade e sul territorio anche agenti della Polizia locale, Carabinieri e Forestali.