Pallanuoto: Under 12 maschile debutta con doppio successo

Un uno-due tramortente. Come due colpi secchi di un pugile che stende l’avversario. Per il Blugallery Under 12 di pallanuoto è buona la prima. Iniziano il proprio campionato con un doppio successo, infatti, i ragazzi allenati da Andrea Pierucci all’esordio del torneo Under 12. Nonostante le numerose assenze e la conseguente panchina corta, i settempedani si impongono con un… oceanico 20-7 nella partita d’avvio a spese della Vela Ancona B, per poi bissare con un altro netto 14-9 contro i padroni di casa di Moie. «Sono contento per come sono andate le cose all’inizio del torneo per i ragazzi dell’U.12 – commenta il tecnico Andrea Pierucci -; hanno espresso buone trame di gioco, segno che è stato assimilato il duro lavoro effettuato in allenamento. Ciò rende merito ai nostri baby pallanuotisti». In porta Francesco Carnevali è stato protagonista di due notevoli parate sulla linea. Il goleador di giornata è risultato l’ispirato Mattia Eleonori (calottina 5), autore di 11 gol, seguìto dal sempre più determinante vice capitano Jacopo Compagnucci con 8 reti. Le chiavi della difesa sono rimaste costantemente nelle sicure mani del capitano Riccardo Eusebi. In marcatura il “veterano” Riccardo Rondelli si è fatto sentire, mentre Filiberto Tacchi è andato a segno con una doppietta e anche Diego Borghiani ha messo la firma su uno splendido gol. Stimolanti ritagli di gioco anche per il promettente Davide Giannangeli e per il giovanissimo portiere Leonardo Pontoni.

Luca Muscolini