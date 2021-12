Calcetto, chiusa l’andata con un “ko” casalingo contro la Sangiustese

Il girone d’andata del Serralta si chiude con la seconda sconfitta casalinga contro il Futsal Sangiustese che si conferma squadra di qualità e con questo successo rafforza il terzo posto in classifica. Si sapeva alla vigilia che sarebbe stata una sfida difficile e così è stato, ma i gialloblù hanno condotto un match gagliardo combattendo a lungo in pratica fino al 2-4 che è stato il colpo del ko che ha stoppato il tentativo di rimonta del Serralta che non ha avuto più la forza per riaprire i giochi. Buono il primo tempo dei ragazzi di Falsetti che hanno opposto alla tecnica e alla velocità dei rivali, grinta e determinazione riuscendo a tenere in equilibrio la partita, anche se nei momenti importanti che avrebbero potuto aprire scenari diversi è mancato quel pizzico di buona sorte (due reti degli ospiti fortuite) che ha indirizzato il match in mano alla Sangiustese che alla fine ha meritato di imporsi.

La cronaca

Per l’ultimo turno del girone di andata il Serralta ospita la Sangiustese che arriva con un organico ridotto all’osso (due portieri e 6 giocatori di movimento). Defezioni importanti anche tra i locali in primis quella di Bardho. L’avvio di gara è scoppiettante con le due formazioni che partono forte e senza tatticismi. Al primo affondo la Sangiustese sblocca con un sinistro di Ventresca. Passano sessanta secondi e Nardi ristabilisce la parità toccando in porta un pallone che il portiere aveva respinto dopo un tiro di Paciaroni. Capovolgimento di fronte e ospiti ancora avanti grazie a Cesca. La replica è di Paciaroni che viene fermato dal portiere Traini, mentre dall’altra parte è Vignati a fermare uno schema che aveva portato al tiro Cataldi. Si gioca in velocità e con rapidi cambi di fronte che offrono opportunità da ambo le parti e al 18’ il tris della Sangiustese è trovato dall’ottimo Gabaldi che su lancio lungo sfrutta un rimpallo e trova il tocco, fortuito, per scavalcare Vignati. Al 22’ si mette in azione Bonci che parte sulla destra arrivando sul fondo da dove gira verso la porta trovando il varco per accorciare le distanze. Prima dell’intervallo ci sono ancora azioni importanti. Torresi su punizione supera Vignati ma trova Bonci a respingere nei pressi della linea. Paciaroni offre con un tocco morbido un bel pallone a Pellegrini che in corsa supera il portiere ma il palo gli dice di non negando il pari al Serralta che chiude la frazione con una splendida combinazione tra Bonci, servizio di prima, e Nardi che calcia in girata trovando il corpo del portiere. Il secondo tempo vede i gialloblù sempre sul pezzo con Pellegrini che controlla in corsa e manda di poco sul fondo il rasoterra di destro. Al 5’ però arriva la doccia gelata. Torresi è rapido e pronto ad intercettare palla per servirla poi a Cataldi che mette nella porta vuota dopo aver vinto un contrasto con Vignati. Brutto colpo per il Serralta che ora fa fatica a creare. Gabaldi per due volte si fa pericoloso: prima salta due avversari e chiama Vignati alla parata di piede; poi dal fondo prova il rasoterra che il portiere gialloblù ferma. Cesca si gira e calcia ma Vignati è ancora attento e neutralizza. I locali hanno un sussulto e Nardi tenta il sinistro che Traini controlla. Nel finale il Serralta va in forcing per cercare di accorciare, ma non c’è modo di riaprire la contesa. Si registrano due tentativi, uno di Bonci che Traini tocca in corner e uno di Paciaroni che dalla distanza con un rasoterra di punta chiama alla respinta in tuffo l’estremo avversario. E’ l’ultima azione del match che va alla Sangiustese. Il prossimo impegno, sempre in casa, aprirà il girone di ritorno e il Serralta riceverà la visita dell’Invicta Macerata seconda forza del torneo (venerdì 17 dicembre ore 22).

FORMAZIONE: Vignati, Paciaroni, Bonci, Pellegrini, Nardi, Dialuce, Ciriaco, Dignani, Gori, Gashi, Malandra, Palazzesi. All. Falsetti

Roberto Pellegrino