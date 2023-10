L’atteso derby tra le principali favorite per la vittoria del campionato termina in parità. Al Palas Ciarapica di San Severino è 1-1 tra Serralta e Cantine Riunite Tolentino. Alla fine sembra giusto il risultato dopo una sfida piacevole, equilibrata, molto combattuta e giocata sempre su ritmi alti con le due rivali che si sono sfidate a viso aperto per cercare di superarsi. Una rete per tempo decide il punteggio finale (all’intervallo locali avanti grazie a Liuti; pareggio per gli ospiti con Ghidini). Alla resa dei conti giungono conferme sulle due formazioni: organici di assoluto livello, grandi potenzialità e giocatori di valore. Insomma i pronostici che vedono gialloblù e cremisi candidati per il salto di categoria sono concreti e reali. Un punto a testa, dunque, che accontenta tutti: il Serralta mantiene imbattibilità e primo posto (in coabitazione con il Frasassi a quota 10); i tolentinati muovono a loro volta la classifica mantenendosi a tre lunghezze). I settempedani nel prossimo turno saranno impegnati di sabato pomeriggio sul campo del Grottaccia, mentre lunedì 23 ottobre gara casalinga di Coppa (torneo nel quale il Serralta non ha più obiettivi) contro il Piediripa.

La cronaca

E’ la serata della sfida più attesa per il Serralta, ovvero il derby contro le Cantine Riunite Tolentino. Si sfidano due formazioni forti e ambiziose che reciteranno da protagoniste per tutto il torneo con obiettivo di vincere il campionato. Ad aprire le danze (6’) è Dano con una punizione che supera Vignati ma c’è Gustavo Gouveia a ribattere sulla linea. Risponde Uncini che da centro area si gira timbrando il palo. Sul capovolgimento di fronte è ancora Dano a scagliare un tiro da fuori con risposta di Vignati. Diventano due i legni dei gialloblù quando al 24’ Guilherme Gouveia colpisce la traversa. Gara intensa e ben giocata, all’insegna dell’equilibrio che viene spezzato da Giacomo Liuti che trova una vera prodezza sotto forma di destro potente e preciso che si infila sotto la traversa. Protagonista tra i cremisi è Dano che alla mezzora fallisce una ghiotta chance calciando sul fondo davanti a Vignati che deve poi fermare lo scatenato avversario con un ottimo intervento. L’avvio di secondo tempo vede un Uncini deciso a trovare la via della rete, ma per due volte il numero 10 manda di un soffio a lato. Al minuto 13 la parità viene ristabilita grazie all’ottima giocata di Ghidini che trova il colpo di tacco vincente su passaggio rasoterra da destra di Dano. Bonci è attento sul tiro del solito Dano che sembrava destinato in porta. Si continua a giocare a ritmo serrato, si lotta su ogni palla e il match che resta in bilico fino al termine. L’ultima azione è del Serralta che porta Bonci al tiro con bella risposta di Schiavoni (ex di turno), episodio che fissa il punteggio di 1-1, un pari che certifica l’ottima prova delle due formazioni.

Formazioni

SERRALTA: Vignati, Verzola, Dialuce, Bonci, Gouveia Gustavo, Liuti, Zagaglia, Gouveia Guilherme, Piccinini, Nardi, Pizzichini, Uncini. All. Gentilucci.

CANTINE RIUNITE: Schiavoni, Serrani, Ghidini, Lambertucci, Santini, Barletta, Bezhani, Fermanelli, Gashi, Paolella, Stacchiotti, Dano. All. Zamponi.

r.p.