Chiusa la “Raccolta del farmaco”: donati medicinali anche alla Caritas diocesana

Si è chiusa ieri, lunedì 15 febbraio, la Giornata di raccolta del farmaco. Ha aderito anche la farmacia Kaczmarek, in Piazza del Popolo, dove sono stati raccolti – grazie alla generosità di molti cittadini settempedani – importanti medicinali da banco che sono stati destinati alla Caritas diocesana.

Come noto, organizzata dal Banco farmaceutico, la campagna permette di raccogliere farmaci senza obbligo di ricetta medica tra cui antinfluenzali, antinfiammatori e antipiretici.

In 20 anni la Giornata di raccolta del farmaco ha permesso di distribuire più di 5,5 milioni di farmaci. Quest’anno, come lo scorso anno, la Giornata si è trasformata in settimana di raccolta del farmaco per permettere di raccogliere un numero più consistente di medicinali. E, come sempre, ai clienti delle farmacie viene proposto di donare un medicinale per le realtà assistenziali che si prendono cura degli indigenti.

Solo in Italia almeno 434mila persone non si possono curare per ragioni economiche.