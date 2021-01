Nuovo Dpcm, le Marche da domenica in fascia arancione

Il Governo vara un nuovo Dpcm in vigore dal 16 gennaio al prossimo 5 marzo. Ecco che cosa si potrà fare nei prossimi due mesi.

Confini regionali

Non si potranno superare i confini anche se le regioni sono in fascia gialla. Secondo il nuovo provvedimento «fino al 15 febbraio 2021 è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse regioni o province autonome, salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. È comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione».

Seconde case

Fino al 15 febbraio è vietato andare nelle seconde case che si trovano fuori regione. Se si è residenti in una regione in fascia arancione è vietato andare nella seconda casa fuori Comune. L’unica deroga riguarda motivi di urgenza, ad esempio la riparazione di un guasto oppure per recuperare oggetti o materiale indispensabile. Lo spostamento deve durare il tempo di risolvere il problema.

Visite in due

Viene derogata la norma sulle visite. «Lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata è consentito, nell’ambito del territorio comunale, una volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le 5 e le 22, e nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la potestà genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi».

Piccoli comuni

Rimane la deroga sugli «spostamenti dai Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia».

Divieto di asporto

Nelle regioni rosse o arancioni i bar e i ristoranti rimangono chiusi, ma possono fare consegne a domicilio. In quelle gialle potranno invece aprire fino alle 18 sempre con la regola di massimo quattro persone al tavolo. Dopo le 18 è sempre consentita la consegna a domicilio, ma per i bar sarà vietato l’asporto. Rimane «consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati».

Da domenica 17 gennaio cambiano le zone delle Regioni: le Marche passano dalla “gialla” a quella “arancione”

Regioni in fascia rossa

Entrano in area rossa Lombardia e Sicilia e provincia autonoma di Bolzano.

Regioni in fascia arancione

Entrano in fascia arancione Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Umbria e Valle D’Aosta. Restano in area arancione Calabria, Emilia-Romagna e Veneto.

Regioni in fascia gialla

Restano in fascia gialla Basilicata, Campania, Molise, provincia di Trento, Sardegna e Toscana.

Gli impianti da sci

Secondo il Dpcm «a partire dal 15 febbraio 2021, gli impianti sono aperti agli sciatori amatoriali». E’ previsto però che questo avvenga «solo subordinatamente all’adozione di apposite linee guida da parte della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e validate dal Comitato tecnico-scientifico, rivolte a evitare aggregazioni di persone e, in genere, assembramenti».

Dal 15 febbraio tornano liberi anche gli spostamenti tra Regioni in fascia gialla.

30 aprile: termina lo stato di emergenza

Termina lo stato di emergenza ma il Governo dovrà stabilire se prorogarlo ancora visto che è in corso la campagna vaccinale.