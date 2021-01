Giorni di “Scuola aperta” all’Itis “Divini”: 16, 17 e 24 gennaio

Il 25 gennaio scade il termine per presentare la domanda online di iscrizione alla prima classe degli istituti superiori da parte degli alunni dell’ultimo anno delle scuole medie.

L’Istituto tecnico tecnologico “E. Divini” ha organizzato, per sabato 16, domenica 17 e domenica 24 (dalle ore 14 alle ore 18) delle giornate di Scuola aperta, in presenza, per visitare la sede della scuola e i laboratori delle singole specializzazioni, previa prenotazione da effettuare attraverso il link https://prenotadivini.simplybook.it/v2/#. Durante questi incontri verranno anche forniti chiarimenti funzionali a una corretta scelta d’indirizzo.

Potranno visitare la scuola gruppi formati da non più di due nuclei familiari (per un massimo di 3 persone ogni gruppo familiare, per un totale di massimo 6 persone a gruppo). Ogni gruppo potrà entrare nell’edificio ogni 20 minuti, secondo la prenotazione effettuata.

La visita della scuola durerà massimo 70 minuti. Durante questo tempo sarà possibile visitare tutti i laboratori delle singole specializzazioni secondo il seguente ordine: Chimica, Telecomunicazioni, Informatica, Meccanica, Elettrotecnica e Grafica e comunicazione.

Ogni gruppo durante il percorso sarà accompagnato da un docente della scuola.

Si raccomanda la massima puntualità e di presentarsi all’ingresso della scuola solo all’orario indicato per evitare assembramenti nel piazzale antistante. Prima di iniziare la visita sarà effettuata la misurazione della temperatura ad ogni singolo visitatore e sarà necessario compilare l’autodichiarazione Covid-19.

Per la Scuola aperta online, dopo gli eventi già svolti il 5 dicembre 2020 e il 9 gennaio scorso, ci sarà l’ultima giornata domenica 17 gennaio, dalle ore 15.30 alle ore 18.30. L’evento sarà presentato online attraverso la piattaforma Google Meet iscrivendosi, tramite apposito link, nel sito web dell’istituto.

Per agevolare la conoscenza delle aule e dei laboratori disponibili nell’attuale sede del “Luzio” è stato predisposto un tour virtuale nel sito dell’Istituto all’indirizzo https://divini.edu.it/ . Si ricorda che per poter partecipare all’evento mediante Google Meet si deve avere un account gmail.

La scelta dell’iscrizione può essere fatta tra i seguenti indirizzi, che saranno preceduti da un biennio comune:

– Chimica, Materiali e Biotecnologie,

– Elettronica ed Elettrotecnica,

– Informatica e Telecomunicazioni,

– Meccanica, Meccatronica ed Energia

– Grafica e comunicazioni.

Possono essere indicate anche più scelte: la prima scelta va indicata con il numero 1 e comunque andrà riconfermata o cambiata al terzo anno.

Per accedere al sito dell’Istruzione bisogna avere un account di posta elettronica.

Il genitore che non usa la posta elettronica o che non intenda registrarsi al sito dell’Istruzione può richiedere, per l’iscrizione, l’intervento degli operatori di segreteria della scuola consegnando nei giorni feriali, presso il centralino della scuola, in una busta chiusa, la seguente documentazione: Copia del documento d’identità valido del genitore, Copia del codice fiscale del genitore, Copia del codice fiscale del figlio; quindi compilerà l’apposito modello con le indicazioni necessarie per effettuare l’iscrizione del proprio figlio.

Per eventuali chiarimenti, chiedere dell’operatore di segreteria Cicconi Maria al numero 0733.645777.

F. L.