Donatella Pazzelli è la nuova presidente dell’Associazione Corsa alla spada e Palio di Camerino. E’ stata eletta dal Consiglio direttivo riunitosi per approvare il bilancio e, appunto, nominare il nuovo presidente. Un nome che ha trovato l’approvazione del sindaco di Camerino Roberto Lucarelli, del parroco di San Venanzio don Marco Gentilucci e dei presidenti dei tre terzieri da cui è pervenuta la proposta: Marco Gagliardi per Di Mezzo, Paola Ticani per Muralto e Paolo Paternesi per Sossanta.

La nuova presidente Donatella Pazzelli, conosciuta anche a San Severino per i suoi legami familiari, resterà in carica per i prossimi due anni.

Intanto sono state rese note le date dei principali eventi della rievocazione storica della Corsa alla spada e Palio, giunta quest’anno alla 42° edizione:

15 maggio 2023 Cena dei mille

17 maggio 2023 Offerta dei ceri

21 maggio 2023 Palio di Santa Camilla

28 maggio 2023 Corda alla spada e Palio