“Agricoltura, economia e sostenibilità” è il titolo del convegno aperto al pubblico e in particolare agli operatori del settore, oltre che corso formativo per giornalisti che si terrà venerdì 20 maggio con inizio alle 10.30 a Villa Berta a San Severino. Molti sono i temi sul tappeto con diverse e interessanti novità per questo settore in forte evoluzione.

L’iniziativa è promossa dall’Ordine dei giornalisti delle Marche che interverrà con il presidente Franco Elisei. Molteplici e articolate le relazioni, coordinate da Alberto Lazzarini, vice presidente dell’Ordine dei giornalisti dell’Emilia Romagna.

Adriano Facchini, agronomo, interverrà su “Dalla tradizione all’innovazione”. Vincenzo Brandolini, professore di chimica degli alimenti: “Da Ippocrate alla nutraceutica”. Gaetano Esposito, economista, “Dall’economia civile all’economia di mercato”. Silvio Salvi, docente dell’Università di Bologna, “Il miglioramento genetico delle piante”. Vincenzo Varagona, vice responsabile Rai Marche, “Informazione agroalimentare e deontologia”. Lisa Bellocchi, presidente dell’Associazione dei giornalisti europei dell’agricoltura, “Dal campo alla tavola passando per l’informazione”.

Di rilievo il Case history di Agroservice di San Severino.

Si terminerà con il dibattito.