Torna la “Caccia ai Tesori Arancioni” promossa dal Touring Club Italiano

Storia, enigmi e meraviglie da scoprire: domenica 4 ottobre San Severino ospita la Caccia ai Tesori arancioni, l’iniziativa del Touring Club italiano dedicata ai borghi certificati con la Bandiera arancione.

Link: https://www.touringclub.it/eventi/caccia-ai-tesori-arancioni-di-san-severino-marche-2026

Un appuntamento per tutte le età, da vivere in famiglia, con gli amici o in autonomia, che si svolgerà contemporaneamente in oltre 100 borghi italiani. Un modo originale per conoscere San Severino e il suo territorio attraverso gioco, cultura e curiosità.

L’esperienza dura circa due ore. Le squadre, composte da un massimo di 6 partecipanti (i bambini fino a 6 anni non vengono conteggiati), dovranno scegliere un nome creativo e affrontare il percorso seguendo gli indizi ritirati al punto di ritrovo.

Il ritrovo è presso l’ufficio della Pro loco, in Piazza del Popolo, dove saranno consegnati gli indizi. Al termine, ogni squadra riceverà l’esclusiva sacca-zaino e il passaporto da timbrare come ricordo della partecipazione.

La giornata prevede anche una piccola merenda presso il monastero di Santa Chiara e una visita alla chiesa di San Salvatore in Colpersito, nell’ambito delle attività ispirate a San Francesco d’Assisi.

Il percorso presenta un tratto in salita. Per chi arriva in auto sono disponibili parcheggi al Piazzale del Mercato e nei pressi della chiesa di San Domenico.

Per partecipare è necessario iscriversi online a partire dal 1° settembre.