Settempeda, la Juniores pronta per l’edizione 2025 del torneo “Carlini-Orselli”

La Juniores della Settempeda è pronta per scendere in campo. La formazione biancorossa guidata da mister Sandro Foglia, infatti, si appresta ad affrontare il prestigioso torneo “Carlini-Orselli”. Il debutto è previsto per lunedì prossimo, 12 maggio, in casa al “Leonori” contro la Castelfrettese con calcio di inizio alle ore 19.30. Prende il via, dunque, l’edizione numero 27 della manifestazione organizzata dalla società del Potenza Picena che ha fatto le cose in grande anche per quest’anno. Saranno 24 le formazioni al via, suddivise in quattro gironi da sei squadre ciascuno (passano il turno le prime due) che si sfideranno fino al 19 giugno, giorno della finalissima. Oltre a Potenza Picena, dove si disputeranno le sfide ad eliminazione diretta (8 squadre per i quarti, semifinali e atto conclusivo sempre al campo sportivo “Ferruccio Orselli”), saranno molte altre le città che ospiteranno le varie sfide compresa San Severino dove sarà di scena la Settempeda. La formula del torneo, studiata per non avere troppe squadre a pari punti, prevede i tre punti per la vincente mentre in caso di pareggio al 90’ ci saranno i rigori (2 punti ai vincitori e 1 agli sconfitti). Se nel girone ci sarà un arrivo a pari punti si guarderà lo scontro diretto. Potranno andare in campo due ragazzi del 2005 mentre è obbligatorio schierare un giovane del 2008 oppure un 2009 o anche un 2010 (15 anni compiuti). I gironi sono stati composti con sorteggio e per la Settempeda (girone B) le avversarie sono: Castelfrettese, Montefano, Osimana, Passatempese e Trodica.

Questo il calendario dei biancorossi. In casa contro Castelfrettese (12 maggio ore 19.30) e Osimana (30 maggio ore 19); in trasferta contro Montefano (19 maggio ore 18), Passatempese (26 maggio ore 18) e Trodica (7 giugno ore 19).

SETTEMPEDA JUNIORES CONVOCATI

PORTIERI: Bartoloni Nicolò – Bartoloni Ludovico – Serenelli Rudy

DIFENSORI: Amici Giacomo – Corna Riccardo – Eugeni Leonardo – Losego Alessandro – Massi Riccardo – Moisa Abi – Moisa David – Ndyae Mouhmed – Velestrini Cristian – Vissani Tommaso

CENTROCAMPISTI: Boldrini Edoardo – Buttafuoco Mattia – Carloni Diego – Comparone Maxim – Lovaglio Alex – Luchetti Emanuele – Massacci Tommaso – Mercanti Pietro – Sigismondi Leonardo

ATTACCANTI: Ammora Pietro – Ceci Zaccaria – Diop Mustafà – Francucci Riccardo – Meschini Leonardo – Piroli Albor – Sfrappini Francesco – Staffolani Alessandro

ALLENATORE: Foglia Sandro

Roberto Pellegrino