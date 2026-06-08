Settempeda, confermato anche il centrocampista Alessio Bonifazi

E’ il turno di Alessio Bonifazi ad entrare nell’elenco dei giocatori riconfermati dalla Settempeda. Prosegue, dunque, il rapporto con il centrocampista classe ’96 con la dirigenza che decide di dare continuità al cammino insieme iniziato lo scorso gennaio quando Alessio è giunto a San Severino per completare la squadra che aveva bisogno di puntellare l’organico. Sono stati buoni mesi quelli di Bonifazi in maglia biancorossa, anche se proprio sul più bello è arrivato l’episodio sfortunato (frattura del setto nasale) che ha complicato tutto interrompendo la crescita del giocatore ex Chiesanuova e Aurora Treia che stava integrandosi molto bene e stava facendo vedere in campo ottime cose. Adesso Alessio avrà le condizioni ideali per partire al meglio fin dalla preparazione estiva. Aspetto importante questo che gli permetterà di arrivare pronto agli impegni ufficiali con l’indubbio vantaggio di conoscere già le richieste di mister Pierantoni, che lo apprezza molto, e le caratteristiche dei compagni. Un Bonifazi al top potrà essere un’arma in più per la squadra che potrà sfruttarne qualità tecniche, esperienza, duttilità e intelligenza tattica. C’è reciproca soddisfazione, tra dirigenza e Bonifazi, per la firma e il centrocampista dice di essere “contento della scelta fatta insieme alla dirigenza e al mister. Ci siamo trovati su tutti gli aspetti e quindi è stato semplice trovare l’accordo per restare insieme anche pe rla nuova stagione. Sono pronto a cominciare con vecchi e nuovi compagni e il mio impegno sarà totale e voglio dare tutto con l’obiettivo di aiutare il gruppo a fare bene in un torneo che dovrà vedere la Settempeda in lotta per i piani alti della classifica”.

r. p.