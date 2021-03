Covid: numeri sempre in salita, muore un uomo di 52 anni

Dal 15 marzo scattano le regole per la “zona rossa”, dettate non più da un Dpcm (Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri), ma da un Decreto legge. Le disposizioni sono più stringenti per questa terza ondata della pandemia. Del resto la soglia dei contagi, le criticità nelle strutture sanitarie e i numeri delle vittime da Covid si fanno sempre più preoccupanti. Pure la situazione dei casi positivi a San Severino ha visto le cifre sempre in salita. Ieri, sabato 13 marzo, si è registrato purtroppo anche il decesso di un uomo di 52 anni (di cui riferiamo a parte) e oggi, domenica 14, si è raggiunta la soglia massima degli ultimi venti giorni, cioè 89 positivi, dopo aver registrato un minimo di 46 unità lo scorso 26 febbraio. Anche l’andamento delle persone in quarantena è stato fluttuante e in salita, fino ad arrivare a 225 il giorno 12 marzo, con una leggera flessione negli ultimi due giorni.

In quasi tutta la provincia di Macerata c’è stato un rialzo dei casi registrati. Noi abbiamo preso in esame i Comuni (16 su 55) con un numero di positivi maggiore di 50 e calcolato la media della settimana appena trascorsa. Rimangono sempre ai primi posti Civitanova Marche con 374,43 e Macerata con 253 positivi. Il nostro Comune è al dodicesimo posto con una media settimanale di 79 positivi. Dobbiamo ricordarci che la situazione fotografata oggi è sempre riferita ai comportamenti che le persone hanno avuto almeno un paio di settimane fa.

Gli altri 39 Comuni hanno avuto numeri sempre al di sotto delle 50 unità. Tra questi 9 Comuni inferiori a 5 positivi e tre Comuni (Castelsantangelo sul Nera, Monte San Martino e Serrapetrona) con zero contagi e zero quarantene.

Da segnalare che i Comuni di Montecassiano e Montelupone hanno superato i 50 positivi dal 13 marzo e Serrapetrona da venerdì 12 non è più zona bianca essendo stata classificata nella fascia dei casi inferiori a cinque.

Come al solito, abbiamo fatto riferimento alla banca dati quarantene dell’Asur, Report della Regione Marche, che sono sempre in continuo aggiornamento anche durante il giorno.

Risto Cekovski



L’uomo residente a San Severino, che è deceduto a Civitanova a causa del Covid, è Risto Cekovski, di origini macedoni, padre di due figli e dipendente di un’azienda di Castelraimondo. Era sposato con Sonja. I funerali si celebrano lunedì 15 marzo, alle ore 15 nella chiesa di San Domenico.