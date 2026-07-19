Al via le iscrizioni per il Servizio mensa in vista del prossimo anno scolastico

L’ufficio Servizi sociali del Comune ha annunciato l’apertura delle iscrizioni al servizio di refezione scolastica per l’anno scolastico 2026-2027. Sulla scia del percorso di transizione digitale intrapreso dall’ente, anche per il prossimo anno scolastico sarà pienamente operativo il sistema informativo di gestione della mensa, progettato per offrire un servizio più agevole, immediato e trasparente a tutti i genitori.

La digitalizzazione del servizio ha già ridotto sensibilmente i tempi burocratici, consentendo alle famiglie di gestire e monitorare ogni aspetto della refezione direttamente dal proprio smartphone o personal computer.

I genitori che intendono iscrivere i propri figli al servizio di mensa scolastica per la prima volta dovranno procedere alla registrazione e all’invio della domanda esclusivamente online. L’accesso avviene tramite credenziali di identità digitale Spid o Carta d’identità elettronica sulla piattaforma Simeal raggiungibile all’indirizzo: sanseverinomarche.simeal.it. In alternativa si può scaricare l0’App Simeal gratuitamente su tutti i dispositivi dotati sia di sistema operativo Android sia iOS.

La scadenza tassativa per la presentazione delle domande è fissata al 19 settembre 2026. L’iscrizione è obbligatoria per tutti gli alunni che usufruiscono del servizio mensa frequentanti le scuole dell’Infanzia, Primarie e Secondarie di primo grado del territorio comunale.

Si ricorda che l’iscrizione ha validità per l’intero ciclo scolastico dell’alunno e non dovrà essere rinnovata ogni anno, salvo in caso di esplicita rinuncia che dovrà comunque essere comunicata tempestivamente .

A partire dal mese di settembre, il servizio funzionerà attraverso un sistema contabile prepagato virtuale. Il software registra quotidianamente le presenze degli alunni ed esegue automaticamente l’analisi della situazione contabile. Il conto mensa della famiglia non dovrà mai essere in negativo. Sarà cura del genitore effettuare ricariche preventive proporzionate all’uso previsto. In ottemperanza alle disposizioni vigenti in materia di amministrazione digitale, i pagamenti potranno essere eseguiti unicamente tramite il circuito obbligatorio PagoPA. Istruzioni dettagliate sono reperibili sul portale Simeal cliccando sul pulsante “Come pagare”. Pagamenti eseguiti fuori da questo circuito potrebbero causare mancati allineamenti contabili.

La prenotazione del pasto avviene a scuola entro le ore 9.30 a cura degli operatori scolastici. In caso di ritardo nell’ingresso o uscita anticipata dell’alunno, i genitori sono tenuti a informare immediatamente il personale scolastico per l’adeguata registrazione ed evitare l’addebito errato del pasto.

Attraverso la propria area riservata sul sito o sull’App Simeal, i genitori possono monitorare costantemente e in totale trasparenza la propria posizione finanziaria e i consumi dei propri figli.

L’ufficio Servizi alla persona è a completa disposizione per chiarimenti o supporto tecnico nei seguenti giorni e orari: martedì, giovedì e sabato dalle ore 10 alle 13, martedì pomeriggio dalle ore 15.30 alle ore 17.30. Telefono: 0733 641306 | 0733 641308 | 0733 641311.