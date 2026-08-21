Itis “Divini”: di nuovo insieme a quarant’anni dal diploma in Elettrotecnica

Quarant’anni dopo, ancora insieme. A tavola, questa volta, e non sui banchi. Nei giorni scorsi, infatti, sette ex compagni di classe della 5C Elettrotecnica dell’Istituto tecnico industriale “Divini” di San Severino si sono ritrovati per festeggiare i 40 anni del loro diploma. Era l’estate del 1986, quando quei ragazzi – assieme ad altri sette compagni di viaggio – concludevano un percorso di vita trascorso insieme e che ancora oggi custodiscono in un angolo molto speciale del loro cuore. Dopo il raduno di fronte al nuovo Itts, con foto di rito e un forte abbraccio fra chi da lunghissimo tempo non si vedeva, ecco la sortita al ristorante pizzeria Lk di Parolito dove la serata è trascorsa in un attimo.

Racconti, riflessioni, aneddoti e risate hanno regalato al piccolo gruppo di ex compagni di scuola emozioni coinvolgenti, lasciando a tutti tanta voglia di rincontrarsi in nome della vecchia amicizia.

Gli anni corrono, ma i legami restano gli stessi e vivono oltre il tempo”. A riabbracciarsi sono stati i settempedani Sergio Sparvoli, Luca Mancini e Roberto Mengoni assieme a Simone Stella, Piero Scarano, Fabio Torresi e Marco Forti.