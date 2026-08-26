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Roberto Vissani al momento della consegna dei turbanti
Roberto Vissani al momento della consegna dei turbanti

Arriva fino all’Oncologia di Terni il “vaggio solidale” di Roberto Vissani

in Consigliati 26 Agosto 2026 859 Visite

Sono 100 i turbanti in bambù donati alla Struttura complessa di Oncologia medica e Traslazionale dell’Azienda ospedaliera Santa Maria di Terni dal settempedano Roberto Vissani, impegnato ormai da trent’anni nel mondo delle parrucche e da tempo protagonista di iniziative a sostegno dei pazienti oncologici. Il gesto si inserisce in un percorso di solidarietà che Roberto ha già avviato in altri ospedali delle Marche e dell’Umbria e che ora raggiunge anche la struttura sanitaria ternana. I turbanti saranno messi a disposizione delle pazienti oncologiche, offrendo loro un supporto concreto in una fase della vita nella quale anche gli aspetti più quotidiani possono assumere un significato particolare.

Perdere i capelli durante le terapie rappresenta infatti uno degli effetti più visibili e difficili da affrontare per molte donne. Un turbante può sembrare un oggetto semplice, ma può contribuire a sentirsi più a proprio agio, a ritrovare un po’ di normalità e, soprattutto, a ricordare che durante il percorso di cura la persona viene prima della malattia.

Alla consegna erano presenti la dottoressa Jennifer Foglietta, direttrice della Struttura complessa di Oncologia medica e Traslazionale, la dottoressa Cristina Proietti, coordinatrice infermieristica di Oncologia, la dottoressa Alessandra Ascani, responsabile della Ssd Formazione, Qualità e Comunicazione del Santa Maria, e Paola Pignocchi, in rappresentanza dell’associazione TerniXTerni Donna.

L’iniziativa è stata possibile anche grazie al contributo di Nuova Giacinti, Cavs, Fulginium Viaggi, Estetica Romina e Fratelli Di Biagio. Una rete di realtà e persone che ha scelto di affiancare Roberto Equipe Parrucche in un progetto nel quale la solidarietà si trasforma in qualcosa di concreto e immediatamente utile.

È proprio questa la forza di iniziative come quella promossa da Vissani: partire da una sensibilità personale e trasformarla in un aiuto che arriva direttamente alle persone.

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