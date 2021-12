Pallanuoto, Blugallery Team scatenato: Under 18 strapazza Terni, 8 gol di Vissani

Tris di impegni per le compagini giovanili della pallanuoto del Blugallery Team nel trascorso weekend. Alla piscina comunale di Fermo si sono affrontati Fermo e Blugallery, per il campionato Under 14 Eccellenza. I settempedani diretti dal duo Montecchia e Valeri partono forte, chiudendo il primo parziale in vantaggio per 2-1. I padroni di casa pareggiano ma sono ancora i ragazzi del Blugallery a scattare, chiudendo a metà gara davanti per 3-2. Da questo momento inizia però un’altra partita, con i “canarini” che prendono le misure ai settempedani e incamerano il confronto con un comodo 10-6. L’Under 18 è stata ospite della pallanuoto Terni. Anche in questo comparto i ragazzi di San Severino partono forte sigillando con un tennistico 6-1 il primo tempo. Il trend della partita non cambia ed i settempedani dilagano, come testimonia il punteggio finale di 20-8. Mattatore dell’incontro Nicola Vissani, che firma ben otto reti! Domenica prossima è in programma la semifinale play-off tra le mura amiche contro il Pian del Bruscolo, per compiere un altro passo verso la qualificazione al campionato di Eccellenza. I ragazzi del Blugallery Under 16, guidati da Valeri e Montecchia, hanno sfidato la tosta Libertas Perugia. Dopo un primo tempo equilibrato, terminato 2-0 per i Grifoni, la seconda frazione vede i perugini sempre determinati ed i settempedani, al contrario, sciuponi; si va al cambio campo sul 4-0. I settempedani cominciano a cedere, anche se il portiere Barboni fa i numeri, neutralizzando tre rigori e sventando numerosi pericoli. Ciononostante l’incontro termina 9-1 per gli umbri, che confermano i favori del pronostico.

Luca Muscolini