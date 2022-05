Venerdì 20 maggio, alle ore 17, all’interno dei giardini pubblici “Francesco Coletti”, primo di tre eventi dal titolo “Niente sederini di Pietra”, storie sul prato all’aria aperta per bambine e bambini dai 5 anni in su. L’iniziativa è promossa dalla Biblioteca comunale “Francesco Antolisei”, in collaborazione con l’associazione Sognalibro, nell’ambito del progetto il “Maggio dei libri”.

Gli incontri proseguiranno nei pomeriggi di venerdì 27 e lunedì 30 maggio, sempre alle ore 17, all’interno dei giardini pubblici.

Il primo degli incontri sarà dedicato, in particolare, al passato con miti e leggende. Il secondo al presente e alle storie che ci riguardano e il terzo, e ultimo, alle storie per immaginare il futuro.

Il “Maggio dei libri” a San Severino sarà chiuso dall’incontro di sabato 21, alle ore 21, di nuovo in biblioteca su “Passato Presente Futuro, un’ostinata illusione”. Attraverso lo spazio e il tempo i partecipanti potranno entrare in un altrove grazie al potere della musica.