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"Sacrifice"
"Sacrifice"

“Sacrifice”: la “folle speranza” del film di Romain Gavras

in Cabina di proiezione 14 Agosto 2026 409 Visite

Durante un grande evento in un’isola greca, allestito all’interno di un’elegante ex miniera, si riuniscono celebrità e personalità tra le più facoltose al mondo per promuovere la salvezza del pianeta. Il re della serata è il ricco Ben Braken (Vincent Cassel), imprenditore intento a ripulire i mari, e tra i numerosi ospiti spicca Mike Tyler (Chris Evans), attore hollywoodiano dal carattere difficile e in piena crisi per il declino della propria carriera. La pomposa e ipocrita cerimonia viene però sconvolta dall’irruzione di una setta ecoterrorista guidata da Joan (Anya Taylor-Joy): il gruppo prende tutti in ostaggio, convinto di dover sacrificare tre invitati per evitare l’eruzione del vulcano dell’isola e la conseguente cancellazione dell’umanità.

La sceneggiatura intreccia satira, dramma, azione, critica sociale ed ambientale, affrontando persino temi come l’elaborazione del trauma e il recupero di sé, pur mantenendo il tono fruibile dell’intrattenimento: diretto dal regista Romain Gavras e presentato al Toronto International Film Festival 2025, Sacrifice è un lungometraggio dall’impianto chiaro e intuitivo, capace al contempo di prendere delle pieghe non sempre scontate. È un’opera che affianca alla tematica ecologista la ricerca del senso della propria individuale esistenza, anche a costo di sacrificare la propria vita alle azioni e cause più assurde. Emblematica è la parabola dell’attore in declino: un uomo in bilico, uno showman in costante conflitto tra la brama di apparire per rilanciarsi nel cinema e la tentazione di credere alla folle causa dei terroristi. Un soggetto che rimbalza di continuo, fino alla fine, tra un’opportunistica scelta di facciata e un’autentica presa di posizione.

Con una regia e un montaggio lineari e una colonna sonora curata, il film si lascia leggermente andare nei momenti onirici, ricordando una lontana eco di Beau ha paura. E la satira sull’apparenza e sull’ipocrisia dei potenti e delle celebrità richiama opere recenti come Opus o The Menu, evocando inoltre il cinema di Ruben Östlund (come The Square) pur senza rappresentarne fino in fondo gli aspetti più drammatici, taglienti e cupi. A tenere insieme il tutto è l’impegno di un cast ben calato nel progetto: Chris Evans sa rendere la confusione dell’attore indeciso tra l’essere eroe e l’essere celebrità; Vincent Cassel sa tratteggiare il magnate cinico e irrispettoso; Anya Taylor-Joy incarna bene la leader del gruppo criminale, affiancata da John Malkovich nel piccolo ruolo dello scienziato pazzo, demiurgo pentito dell’estremismo ambientalista da lui generato. In conclusione, Sacrifice è un lungometraggio che, con leggerezza, sottolinea le nostre ipocrisie, senza tralasciare quel briciolo di “folle speranza” che non guasta mai.

Silvio Gobbi

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