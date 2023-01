Anche quest’anno l’Istituto paritario “Bambin Gesù” di San Severino ha partecipato con successo alla 13^ edizione del Campionato nazionale delle Lingue, organizzato dall’Università di Urbino “Carlo Bo”, dal Dipartimento di Scienze della Comunicazione, Studi umanistici e internazionali e la Scuola di Lingue e letterature straniere con la collaborazione del Centro linguistico d’ateneo e il patrocinio dell’Ufficio scolastico regionale e l’Erdis Marche.

Il Campionato nazionale delle Lingue è una competizione formativa nell’ambito dell’insegnamento e apprendimento delle lingue straniere rivolta agli studenti iscritti all’ultimo anno delle Scuole secondarie di II grado e ai docenti di lingua delle stesse scuole dell’intero territorio nazionale.

Il “Cndl” rappresenta un momento qualificante e rafforza i rapporti tra scuola e università attraverso un proficuo scambio di risorse intellettuali e culturali per la diffusione, la promozione e la valorizzazione dell’apprendimento e dell’insegnamento delle lingue e culture straniere. Questa tredicesima edizione si sviluppa tra il mese di ottobre 2022 e febbraio 2023, in due fasi distinte: le qualificazioni e il campionato. Le Lingue in cui si confrontano le scuole e gli studenti che partecipano sono quattro: francese, inglese, spagnolo e tedesco.

Solo i trenta migliori candidati di tutto il territorio nazionale per ogni lingua saranno invitati a partecipare alle fasi di semifinale del campionato che si svolgeranno ad Urbino. Alle qualificazioni per la lingua tedesca hanno partecipato i ragazzi del quinto anno del liceo linguistico del “Bambin Gesù” e, in particolare le nostre studentesse, Matilde Allegretto e Vittoria Ricci, hanno realizzato l’ottimo punteggio di 92/100, ma da regolamento solo un candidato può accedere alle semifinali, quindi dopo un sorteggio sarà la studentessa Matilde Allegretto a partecipare.

Esprimersi in una lingua diversa dalla propria, mettere a frutto le proprie competenze e gestire l’emozione di una prova non è affatto scontato, quindi complimenti alle nostre studentesse e alla loro insegnante di lingua tedesca, la professoressa Claudia Cataldi, che le segue e le supporta con dedizione e professionalità. Ora non ci resta che augurare un grande “in bocca al lupo” a Matilde per le prossime fasi del campionato!

D.C.