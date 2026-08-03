“Il Villaggio degli Invisibili” incanta la piazzetta di Elcito

Ha riscosso un bel successo nella piazzetta di San Rocco, a Elcito, lo spettacolo teatrale e musicale “Il Villaggio degli Invisibili”, patrocinato dal Comune e prodotto da “Parcoscenico Aps”.

La serata ha saputo coniugare sapientemente l’arte performativa, la narrazione poetica e la valorizzazione del patrimonio naturalistico ed escursionistico del territorio.

Ideata, scritta e diretta da Cecilia Menghini con la collaborazione del regista Gabriele Claretti, la rappresentazione si è ispirata alle storie, all’umanità fragile e ai celebri personaggi che popolano le canzoni e la poetica di Fabrizio De André.

Sul palcoscenico naturale del suggestivo borgo sbalzato sulla roccia si sono esibiti gli attori e musicisti Mirco Abbruzzetti, Gabriele Claretti, Cecilia Menghini e Luciano Monceri, che sono stati capaci di regalare al pubblico presente momenti di intensa emozione e profonda riflessione.

A coronare l’esperienza immersiva è stata la preziosa collaborazione con la guida naturalistica Omar Rossi, che ha curato un’apprezzata passeggiata prima dell’evento.