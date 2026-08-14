Memoria e orgoglio familiare: il Maresciallo Roberto Nasso dedica la laurea al padre Ilario

Il Maresciallo Roberto Nasso ha conseguito la laurea in Scienze politiche e Relazioni internazionali. Il conferimento è avvenuto lo scorso 24 luglio e in quella occasione il Sottufficiale dell’Esercito ha dedicato il traguardo accademico a suo padre Ilario, venuto a mancare all’affetto dei suoi cari pochi giorni prima della discussione della tesi (era il 6 luglio) all’età di 61 anni. Lo ha fatto condividendo pubblicamente una foto (quella che pubblichiamo sopra) che racconta meglio di mille parole il forte legame affettivo tra padre e figlio, ciascuno fiero del proprio congiunto.

Un’immagine dal valore simbolico straordinario in cui Ilario Nasso appone per la prima volta il grado di Maresciallo al figlio Roberto. Un gesto semplice, ma carico di significato che oggi rappresenta la prosecuzione di un legame senza tempo. Un tributo importante, un modo per renderlo idealmente presente nel giorno della laurea. Un giorno che Ilario avrebbe vissuto con immenso orgoglio.

Del resto, quello di Roberto Nasso rappresenta un percorso di formazione esemplare che unisce servizio e studio, dedizione e valori. Ora la laurea in Scienze politiche e Relazioni internazionali gli apre nuove prospettive nel suo cammino professionale in seno all’Esercito italiano.

Il Maresciallo Nasso coniuga da sempre il servizio allo Stato con il suo forte interesse per le dinamiche istituzionali, diplomatiche e sociali. Inoltre il suo impegno accademico si inserisce in una visione più ampia: contribuire con competenza, responsabilità e preparazione alle strutture che

garantiscono sicurezza, cooperazione e stabilità.

«Mio padre sarebbe stato orgoglioso di questo traguardo. Questa foto è il modo più bello per averlo con me anche oggi», ha dichiarato il Maresciallo

Nasso, sottolineando come i successi personali possano diventare memoria, testimonianza e continuità.