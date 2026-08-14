Buon test per la Settempeda: l’amichevole con il Trodica finisce 1 a 1

Un pareggio ricco di spunti positivi e indicazioni incoraggianti per la Settempeda che, nel test amichevole pomeridiano di ieri, giovedì 13 agosto, chiude sull’1-1 contro il Trodica. Un risultato di prestigio per i biancorossi, chiamati ad affrontare una formazione di categoria superiore (il Trodica è accreditato come una delle compagini più competitive dell’Eccellenza) e apparsi nettamente più pimpanti, quadrati e determinati nell’approccio rispetto all’uscita di sabato scorso.

Nonostante gli ospiti si presentassero in campo con una formazione parzialmente rimaneggiata a causa dell’impegno disputato la sera precedente a Civitanova, il match si è rivelato subito vivo ed esteticamente gradevole. A sbloccare la gara al 17’ del primo tempo è stata proprio la Settempeda grazie a un’azione manovrata di eccellente fattura: Guermandi ha innescato una ripartenza veloce spalancando il campo a Cicconetti, bravissimo ad accelerare, superare l’uscita del portiere avversario e a depositare la palla sul palo opposto nonostante il tentativo di rientro del difensore. Oltre al gol del vantaggio, la prima frazione ha evidenziato l’ottima tenuta difensiva dei padroni di casa, spinti da un eccezionale Pepi – capace di annullare Iori in tutti i duelli aerei e di limitare il raggio d’azione di Allegretti – e dalle buone prestazioni sulle corsie esterne di Uncini e Romagnoli. A blindare l’1-0 prima dell’intervallo ci ha pensato poi il portiere biancorosso Giachetta, autore di due interventi decisivi a metà tempo.

Nella ripresa è scattata la consueta girandola di sostituzioni da entrambe le parti. La Settempeda ha inserito subito Brandi per Pepi e Compagnucci per Cicconetti, dando poi spazio nel corso della frazione anche a Scocco, Monachesi, Eugeni e Menichini (subentrato a Guermandi). Il Trodica ha alzato la pressione trovando il gol del definitivo 1-1 al 25’ del secondo tempo grazie a una prodezza balistica del numero 17 Salgado, abile a scavalcare la barriera su calcio piazzato dal limite e a incastonare il pallone direttamente all’incrocio dei pali.

Nonostante i numerosi cambi, il finale di gara ha mantenuto ritmi piacevoli, caratterizzati da belle verticalizzazioni e capovolgimenti di fronte. Un test decisamente positivo che conferma la crescita fisica e tattica della squadra in vista dei primi impegni ufficiali della stagione.

Mister Pierantoni, inizialmente, ha schierato Giachetta, Zappasodi, Pepi, Dutto, Ceesay, Pagliari, Bonifazi, Uncini, Romagnoli, Cicconetti, Guermandi.

Ora week end di riposo, poi mercoledì sera di nuovo in campo per un altro test con il Castelraimondo (Prima categoria), in trasferta.