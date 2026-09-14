L’associazione Help organizza il Corso di Podcaster con David Romano

Saper comunicare oggi significa saper padroneggiare i nuovi linguaggi digitali. Tra questi il podcast ha conquistato un ruolo importante, nella società di oggi, trasformandosi da un fenomeno di nicchia a uno strumento di espressione culturale, sociale e personale di prima linea. Per offrire alla comunità locale l’opportunità di cogliere questa sfida, l’associazione Help Sos salute e famiglia, con il patrocinio del Comune, promuove il nuovo “Corso di Podcaster”.

L’iniziativa, intitolata significativamente “Dalla voce al racconto: crea, registra, condividi”, si tiene nelle giornate di martedì 15 e giovedì 17 settembre, dalle ore 17.30 alle ore 19. Il progetto è stato realizzato in collaborazione con Help Factory Idee in Azione Aps.

Il corso è riservato ai ragazzi dai 14 ai 20 anni perché è un progetto relativo al bando “Insieme si vince”, per il quale il Comune di San Severino ha ottenuto un finanziamento dal Dipartimento delle Politiche della Famiglia.

A guidare i partecipanti in questo viaggio formativo sarà un professionista di assoluto rilievo: David Romano, giornalista, autore televisivo e una voce nota al pubblico grazie alla conduzione radiofonica su Radio Linea 1.

Romano metterà a disposizione dei corsisti la sua solida esperienza di Docente di Comunicazione multimediale per insegnare come tradurre un’intuizione in un format audio di successo. Non servono competenze tecniche pregresse o attrezzature professionali, ma solo la voglia di mettersi in gioco. Il motto dell’evento parla chiaro: “Racconta le tue idee, trasforma la tua voce in un progetto”, riscoprendo la storia del territorio e dando voce al mondo del volontariato attraverso la condivisione di una passione con gli altri.

Gli incontri si svolgono presso la sede Help, in via della Galetta 1.

Maria Cicconi