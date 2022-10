Momento di confronto dei titolari delle farmacie della provincia di Macerata, aderenti alla Federfarma, promosso da Ida Kaczmarek, presidente provinciale dell’associazione, che ha scelto la città di San Severino per la conviviale del gruppo, ma anche per fare visita al MARec, il museo dell’arte recuperata, allestito a palazzo vescovile. Presenti anche il Governatore della Regione Marche, Francesco Acquaroli, e il sindaco Rosa Piermattei.

Al primo si è rivolta la presidente di Federfarma Macerata, Ida Kaczmarek, titolare dell’omonima farmacia in piazza, sottolineando che “questo incontro è il primo in presenza dopo la pandemia. Sono grata al Governatore che ha accettato l’invito, a lui chiediamo attenzione per la nostra categoria”.

Ha proseguito poi Ida Kaczmarek dicendo che “il farmacista è il primo punto di riferimento per il cittadino in campo sanitario , ora più che mai, con il prossimo avvio della farmacia dei servizi che permetterà alla nostra Regione di essere tra le prime in Italia in questa fondamentale sperimentazione. Nelle nostre farmacie oggi offriamo prestazioni come tamponi e vaccini, assolutamente impensabili fino a pochi anni fa. E questa è la conferma che il farmacista si è già adeguato ai tempi ed alle circostanze, ha ampliato la propria preparazione, mantenendo con il cittadino un profondo rapporto umano insieme a quello professionale”.

Acquaroli ha confermato la sua attenzione per la categoria, ha riconosciuto i meriti acquisiti nella pandemia come punto di riferimento fiduciario per il cittadino; ha posto l’accento sull’avvio del percorso di riforma della sanità marchigiana in cui anche la farmacia è una pedina importante per “garantire prestazioni, attenzione ed assistenza sanitaria al cittadino, specie in quelle aree interne distanti dalle strutture ospedaliere principali“.

Presenti pure il vice presidente di Federfarma Marche, Marco Meconi, e il presidente dell’Ordine dei Farmacisti della provincia, Luciano Diomedi.