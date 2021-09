Ciambotti e Fulvi “fieri guerrieri” per la crescita del territorio

Il professor Massimo Ciambotti, presidente della Fondazione Claudi e docente all’università di Urbino, e il giornalista Fulvio Fulvi, redattore di “Avvenire”, sono stati premiati a Villa Fornari di Camerino nell’ambito della 20^ edizione del “Premio internazionale Bronzi di Riace”, ideato da Giuseppe Tripodi, presidente dell’Associazione turistica “Proloco città di Reggio Calabria”, e ospitato quest’anno nella città camerte in un gemellaggio ideale voluto dal manager Maurizio Crea. Questi, infatti, ricevuta la comunicazione della sua nomina a “Fiero Guerriero”, ha chiesto e ottenuto dall’Associazione Pro loco di poter svolgere la manifestazione a Camerino per premiare anche coloro che nelle Marche costituiscono “I combattenti” per la ricostruzione del territorio distrutto dal sisma del 2016. Come noto, il Premio internazionale dedicato ai Bronzi di Riace viene conferito ogni anno a quelle personalità che “come fieri guerrieri hanno combattuto per la crescita e lo sviluppo della nostra nazione distinguendosi in Italia e nel mondo, per competenza e professionalità”.

Tra i premiati anche mons. Francesco Massara, arcivescovo di Camerino e San Severino, e la giornalista e scrittrice camerte Donatella Pazzelli.

A dare il benvenuto agli ospiti è stato il sindaco Sandro Sborgia, presenti anche altri primi cittadini del territorio.