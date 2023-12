Cala il settebello il Serralta che supera anche la Carima Macerata e si conferma capolista. Sette sono le vittorie consecutive della squadra di mister Masciani che, al cospetto di un avversario organizzato e coriaceo e davanti ad un ostacolo in più rappresentato dalle forti raffiche di vento che hanno condizionato il gioco, riesce a portare a casa tre punti preziosi che confermano il momento di grazia e di forma di tutto il gruppo gialloblù. Non è stato semplice domare la formazione maceratese che ha tenuto il vantaggio per più di un’ora lasciando poi il bottino pieno al Serralta nel finale dopo la doppietta realizzata da Bambozzi, seconda e decisiva rete proprio al novantesimo. Nel prossimo fine settimana il Serralta non scenderà in campo perché chiamato ad osservare il turno di riposo. Lo rivedremo in campo per il campionato il 16 dicembre nella trasferta di San Ginesio, ultimo match prima della sosta per le festività. Nel frattempo, però, i gialloblù giocheranno in Coppa Marche, doppia sfida contro il San Martino: il 14 dicembre l’andata, in casa, mentre il 20 dicembre si disputerà il ritorno.

La cronaca

Per l’ultima partita casalinga di campionato per il 2023, il Serralta riceve la visita della Carima Macerata. Avversario insidioso e grintoso che si conferma un ostacolo non facile da superare al minuto 6 quando a sorpresa si porta in vantaggio. Stefoni è abile ad eludere la marcatura di Cruciani per poi indirizzare con estrema precisione un diagonale rasoterra nell’angolino più lontano. La reazione del Serralta non appare del tutto convinta e bisogna arrivare al 17’ per vedere il primo vero tiro verso la porta difesa da Dilsah il quale respinge il tentativo in corsa di Bambozzi. Dopo i tentativi dello stesso Bambozzi e di Rapaccioni non andati a buon fine, al 40’ Cappellacci da buonissima posizione non trova la forza necessaria per superare Dilsah che controlla la sfera. Al 43’ nasce una mischia nell’area ospite che porta al colpo di testa di Lacchè bloccato dal portiere. Prima del riposo Dilsah è bravo a fermare Cappellacci che stava per colpire di testa. Si va al secondo tempo dove c’è un Serralta ancora più deciso a trovare il pari. Bambozzi mette alto una punizione mentre Cappellacci gira di testa non trovando però lo specchio. La Carima, costretta alla difensiva, prova a venire fuori e al quarto d’ora chiama alla parata Palazzetti. Al minuto 20’ i locali gridano al gol ma è solo un’illusione ottica dato che la palla, scagliata da Moretti, rimbalza sulla parte inferiore della traversa ritornando poi in campo. Il Serralta è chiamato a forzare i tempi per rientrare in partita e gli sforzi dei locali vengono premiati al 25’. L’ottimo Sparvoli penetra in area e viene messo giù. E’ calcio di rigore che Bambozzi trasforma con freddezza, precisione e potenza. Sull’1-1 gli ospiti perdono sicurezza e sbandano. I gialloblù credono al sorpasso. Al 34’ ci provano in rapida successione Moretti e Sfrappini andando però a sbattere sull’attento Dilsah. Gol della vittoria solo rimandata dato che al novantesimo Bambozzi, imbeccato in area da Lacchè, elude l’avversario e sull’uscita del portiere trova il varco giusto per mettere dentro il definitivo 2-1. Fischio finale e gioia Serralta che festeggia una bella vittoria e il riconfermato primato.

SERRALTA – CARIMA 2-1

RETI: pt 6’ Stefoni, st 25’ e 90’ Bambozzi

SERRALTA: Palazzetti, Sparvoli, Crescenzi, Lambertucci, Angeloni, Cruciani, Rapaccioni (1’ st Sfrappini), Rocci (34’ Lacchè), Cappellacci (30’ st Pelagalli), Bambozzi, Moretti. A disp. Spadoni, Magarelli, Fabrizi, Cambriani, Bisonni, Baruni. All. Masciani

CARIMA MACERATA: Dilsah, Babacar, Rapacchiani, Seresi, Crocetti, Orioli, Perticarari, Bonfigli, Mariani, Stefoni, Cebotari. A disp. Federici Mattia, Farotti, Flores, Principi, Federici Stefano, Ottaviani, Matano, Stura, Poloni. All. Conicella

Roberto Pellegrino