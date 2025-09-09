Basket, sabato il “Memorial Greta Ortenzi” con Halley Thunder Matelica e Umbertide

È in programma sabato prossimo, alle 18.00, al palasport Ciarapica di San Severino, l’11° memorial Greta Ortenzi con la sfida amichevole tra la Halley Thunder Matelica allenata da Alberto Matassini e la Pallacanestro femminile Umbertide di coach Michele Staccini, entrambe militanti nel torneo di A2.

L’evento è a ricordo della giovane settempedana Greta Ortenzi, studentessa al quinto anno dell’Istituto tecnico “Eustachio Divini”, giocatrice e appassionata di basket vinta dalla leucemia a soli 19 anni nel 2012.

Cresciuta nella Sab San Severino, aveva indossato la maglia della Thunder Matelica che continua ad onorarla e a serbarla nel cuore, come i concittadini settempedani. La gara amichevole tra le formazioni maggiori di Matelica e Umbertide verrà anticipata alle 16 da una partita tra le ragazze Under 15 e 17 della Thunder Matelica, allenate dalla settempedana Giorgia Forconi. Diverse fra le under matelicesi sono ragazze di San Severino.

Luca Muscolini