Esordio sul campo della Passatempese; prima in casa, delle due consecutive, contro il Montemilone Pollenza (alla terza arriverà poi il Porto Recanati). Già al quarto turno il big match con il Camerino fuori casa. Queste le prime quattro giornate di campionato per la Settempeda dopo la composizione del calendario del girone C di Prima categoria.

Inizio di torneo dunque con il botto e senz’altro impegnativo per i biancorossi che dovranno vedersela e da subito con avversarie di livello, tutte accreditate dai pronostici estivi di disputare una stagione di vertice. Calendario che “copia” quello dell’anno scorso visto che le rivali sono in pratica le stesse (a parte la novità Passatempese appena retrocessa) e mette la Settempeda davanti a un cammino duro che la obbligherà a una partenza lanciata e a un rodaggio minimo per poter arrivare già pronti a queste sfide di cartello.

Ecco che allora per mister Ferranti e i suoi ragazzi servirà accelerare nel lavoro di amalgama dal punto di vista tattico e dell’intesa in campo (senza scordare la parte atletica) per diminuire il più possibile i tempi di creazione della nuova squadra in modo da rendere al meglio fin dai primi 90 minuti.

Andando a sbirciare il calendario vediamo quali sono altri incontri di un certo interesse: Vigor Montecosaro all’undicesima (in casa), l’incrocio con l’ex Ruggeri e la sua Cingolana alla dodicesima (in trasferta), i due derby con Elite e Folgore rispettivamente all’ottava (in trasferta) e alla tredicesima (in casa). La Settempeda chiuderà il campionato contro la Pinturetta Falcor (4 maggio 2024 a Porto Sant’Elpidio). Poi, eventualmente, play off nel mese di maggio. La sosta per le festività è prevista dal 16 dicembre (ultimo impegno del 2023 al Soverchia contro il Castelraimondo) al 6 gennaio (primo turno del nuovo anno e penultimo di andata che vedrà i biancorossi di scena a Montecassiano). Altre curiosità: solo il Pollenza giocherà di domenica; il Camerino e l’Urbis Salvia in campo sempre alle ore 14-30; il Caldarola e la Pinturetta sempre alle ore 15. A proposito di orari: fino al 4 novembre si giocherà alle ore 15.30; dal 20 gennaio alle ore 15; dal 13 aprile alle ore 16 e solo nelle ultime due giornate di campionato alle ore 16.30.

Roberto Pellegrino