“Buen retiro”: le sorelle Lucia e Johanna lasciano New York per vivere a San Severino

Un abbraccio affettuoso, un mazzo di rose e il calore di una comunità pronta ad allargare i propri confini oltreoceano. È stato un incontro dal forte valore emotivo e simbolico quello avvenuto nel municipio di San Severino dove il sindaco Rosa Piermattei ha ricevuto la cittadina americana Lucia Gildersleeve, arrivata direttamente dallo Stato di New York per conoscere da vicino quella che a breve diventerà la sua nuova casa.

A far scoccare la scintilla è stata una lettera scritta qualche settimana fa dalla stessa signora Lucia, ex insegnante newyorkese in pensione, al primo cittadino settempedano.

La signora Gildersleeve racconta perché lei e la sorella Johanna, anche lei docente a riposo e con un passato da insegnante all’Università di Perugia, hanno maturato il desiderio di trasferirsi definitivamente in Italia, e proprio a San Severino.

Il loro è un sogno coltivato da tempo e concretizzato dopo essersi imbattute nei video promozionali e istituzionali dedicati alla nostra città e al suo territorio. Ad affascinarle in modo decisivo sono state non solo le meraviglie artistiche, la quiete del paesaggio – tra i monti e il mare – e la ricchezza culturale della città, ma anche la passione, l’amore per i luoghi e la determinazione espresse dal sindaco Rosa Piermattei nel raccontare le attività di valorizzazione e la rinascita post terremoto della comunità settempedana.

Accompagnata dall’entusiasmo di questo nuovo capitolo di vita, la signora Lucia ha voluto cogliere l’occasione di un breve soggiorno in città per incontrare personalmente il primo cittadino.

Nel corso del cordiale colloquio Lucia Gildersleeve ha donato al sindaco un omaggio floreale. Da parte sua Rosa Piermattei ha ricambiato il gesto consegnando all’ospite un’elegante copia della guida della Città di San Severino Marche.

Un momento suggellato da un caloroso abbraccio e da una stretta di mano che segnano il benvenuto ufficiale dell’Amministrazione comunale.

“Incontri come questo ci riempiono d’orgoglio e testimoniano quanta bellezza, storia e calore umano la nostra Città sappia trasmettere, arrivando persino dall’altra parte dell’Oceano – ha commentato il sindaco Rosa Piermattei –. Sapere che il lavoro di promozione e l’amore che tutti noi riponiamo quotidianamente per San Severino riescono a toccare il cuore di persone così distanti è la soddisfazione più grande. Aspettiamo con gioia Lucia e sua sorella Johanna, pronte ad accoglierle a braccia aperte nella nostra grande comunità”.

La signora Lucia completerà ora negli Stati Uniti l’iter necessario al suo trasferimento. L’obiettivo è di stabilirsi a San Severino entro il 2026.