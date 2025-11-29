L’Audax non supera l’ostacolo Sforzacosta 2010 ed esce per ora dalla zona play off

Seconda sconfitta in campionato per l’Audax Settempedana che non riesce a superare l’ostacolo Sforzacosta 2010 e, a causa del ko all’inglese in casa della capolista del girone E di 3^ Categoria, deve momentaneamente abbandonare la zona play-off. «Il gioco si è sviluppato principalmente a centrocampo – analizzano l’esperto dirigente dell’Audax Settempedana Francesco “Checco” Sfrappini e l’indimenticato “puntero” Roberto Biondi, anche lui nelle file dirigenziali granata -, con poche conclusioni degne di nota. I nostri avversari sono riusciti a passare in vantaggio al 20’ grazie ad un tiro-cross perfido che è andato ad incocciare sul montante per poi carambolare di nuovo in campo. Saadi è stato lesto ad insaccare in tap-in, vanificando il nostro tentativo di ricacciare la palla lontano. Il primo tempo si è chiuso senza gioie per l’Audax nonostante i nostri tentativi di battagliare a centrocampo. Abbiamo perduto per un cartellino rosso la nostra punta di diamante Biagetti ed abbiamo incassato il secondo gol a firma del loro centravanti Caraceni. Non abbiamo tuttavia mai smesso di credere nella rimonta neanche nella ripresa e, grazie pure al riequilibrio della parità numerica per un rosso beccato dai padroni di casa nella seconda frazione, nei minuti restanti abbiamo tentato un forcing senza però, onestamente, riuscire mai ad impensierire la loro retroguardia. Dal punto di vista agonistico e caratteriale – commentano infine Sfrappini e Biondi – la nostra è stata una prova convincente, ma sotto il profilo del gioco e delle occasioni non abbiamo prodotto lampi. Rimbocchiamoci le maniche e pensiamo alla prossima gara». Venerdì 5 dicembre, alle 21.00, al Tullio Leonori l’Audax Settempedana sfiderà il San Ginesio che l’appaia in classifica. Sarà una gara da approcciare con il giusto piglio dato che la posta in palio per l’undici di Fabio Quagliuzzi è alta.

Luca Muscolini