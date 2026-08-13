Il fascino delle ville italiane conquista gli stranieri: Ferragosto sold out per il Gruppo Teloni

A Ferragosto, si sa, l’amore nasce a prima vista ma quello degli stranieri per l’Italia è un amore che si rinnova, e che cresce, di anno in anno. Ed è anche il momento dell’anno in cui il BelPaese da nord a sud mostra il suo volto più bello ed affascinante.

Non è un segreto, infatti, che il nostro Paese continui a incantare il mondo intero: dalle colline delle Marche, al cuore verde dell’Umbria, ai paesaggi toscani e fino alle meravigliose coste mediterranee, il turismo internazionale e i grandi eventi Vip vedono negli ultimi anni le dimore storiche e le ville d’epoca la quintessenza del viaggio e del soggiorno da sogno.

Ne sanno qualcosa gli experience manager del gruppo Teloni che con il portale www.teloni.eu riescono a vendere l’Italia da nord a sud, isole comprese, ai viaggiatori dell’intero pianeta.

“Siamo nati con l’affitto di ville e dimore storiche ad una clientela che è da sempre prettamente straniera, siamo sul 90-95% di chi prenota una vacanza in Italia che arriva dall’estero – spiega Alessandro Teloni, general manager del gruppo che ha sede a San Severino –. Registriamo un +33% sul settore ville rispetto al 2025, solo Villa Teloni, che è la location da dove è partita l’idea di dare vita al portale per questo genere di affitti www.homelikevillas.com, registra un +7% rispetto all’anno passato. Siamo nati dieci anni fa ed abbiamo fin da subito sdoganato una vacanza insolita che è proprio quella in magnifiche dimore che piace tanto soprattutto nel Nord Europa e in America. E’ da lì che arriva la nostra clientela che magari viene in Italia una prima volta, per una prima esperienza, e che però poi finisce per tornare anche una seconda e una terza. Dopo aver catturato questo “piacere” ci siamo dedicati anche ad un altro tipo di accoglienza, altrettanto in uso all’estero, e cioè quella dei matrimoni in Italia. Da sempre il wedding per coppie che arrivano da altri Stati è di casa da noi. Noi abbiamo incrociato questa tendenza e l’abbiamo rivoluzionata con un’offerta unica: sposarsi nelle nostre ville ma anche in posti dal grande fascino come castelli, parchi pubblici, sulle sponde dei grandi laghi e in altre situazioni da favola”.

I dati della stagione parlano chiaro: stranieri da ogni angolo del pianeta scelgono l’Italia non solo per trascorrere vacanze all’insegna della riservatezza e dell’eleganza ma anche per coronare il proprio sogno o per organizzare retreat aziendali ed eventi business indimenticabili.

Tuttavia, accanto all’incanto della “Dolce Vita”, l’estate porta con sé anche qualche ombra. Negli ultimi mesi le cronache hanno evidenziato un fenomeno in forte aumento: le truffe sugli affitti estivi. Annunci civetta su piattaforme non verificate, foto ritoccate con l’IA o dimore “fantasma” finiscono purtroppo per rovinare i piani di tanti viaggiatori alla ricerca del soggiorno perfetto. Tra i rischi più diffusi: finti annunci ed immobili inesistenti, caparre versate per strutture mai esistite o già occupate, immagini patinate che nascondono standard qualitativi ben al di sotto delle aspettative. “In questi casi spesso si assiste alla totale solitudine del cliente davanti all’imprevisto – spiega ancora Alessandro Teloni -. Come tutelarsi? Quando si parla di viaggi, destination wedding o di eventi aziendali, la parola d’ordine è una sola: affidarsi a chi conosce il territorio e opera con trasparenza. In questo scenario noi ci presentiamo con un portfolio selezionato di oltre 250 ville e dimore storiche che sono verificate e gestite direttamente da professionisti dell’incoming, i nostri experience manager, un team che sta crescendo con l’arrivo di 7 nuovi EM che stiamo reclutando e formando e che, nel nostro caso, azzera qualsiasi rischio di brutta sorpresa. Dalla storica Villa Teloni nelle Marche, di proprietà del gruppo, fino ad affascinanti tenute italiane, curiamo ogni dettaglio per trasformare dal semplice soggiorno, al matrimonio o ad un evento aziendale, in un’esperienza memorabile.

La nostra clientela internazionale ritrova in noi la riservatezza, la cura del dettaglio e l’assistenza continua che solo veri professionisti possono offrire. Che si tratti di un soggiorno relax in una piscina immersa tra le colline, di un ricevimento di nozze da favola o di un meeting aziendale sotto un porticato del ‘700, l’Italia rimane la regina indiscutibile del turismo mondiale. A Ferragosto, così come nel resto dell’anno, noi consigliamo di scegliere di regalarsi la certezza dell’eccellenza”.