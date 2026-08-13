Borioni e Gianfelici: due settempedani tornano alla Corte dei Varano

Due settempedani tornano alla Corte dei Varano per disputare il campionato di Promozione con la maglia del Camerino. Si tratta di Jacopo Borioni e Tommaso Gianfelici.

Borioni, centrocampista classe 1992, ha già militato nella formazione camerte durante la stagione 2017-2018. Nel corso della sua carriera ha indossato le maglie di Maceratese, Settempeda, Dorica Torrette, Montefano, Potenza Picena, Corridonia e, nell’ultima stagione, della Belfortese in Prima Categoria. “Sono felice di tornare in una piazza dove mi ero trovato davvero bene – dice Jacopo – e dove avevo vissuto un’ottima stagione anche dal punto di vista realizzativo. Quando si è presentata l’opportunità ho fatto di tutto per coglierla. La presenza di mister Fondati e il progetto della società hanno inciso sulla mia scelta. Cercherò di mettere la mia esperienza a disposizione di un gruppo giovane, dando sempre il massimo”.

Gianfelici, centrocampista classe 1997, dopo le esperienze con Settempeda, Aurora Treia e Cluentina, torna a Camerino dove aveva già giocato nella stagione 2024-2025, culminata con la vittoria del campionato di Prima Categoria. Nell’ultima annata ha vestito la maglia della Folgore Castelraimondo. “Tornare a Camerino è motivo di grande soddisfazione per me – spiega Tommaso -. Ritrovo una società che conosco bene e una piazza a cui sono legato, ma lo faccio con una maggiore maturità e con nuove esperienze alle spalle. Sono pronto a mettere la mia esperienza a disposizione di un gruppo giovane, lavorando ogni giorno per aiutare la squadra a raggiungere i propri obiettivi. Non vedo l’ora di tornare in campo con questi colori”.