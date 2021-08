Valentino Corsi non finisce di vincere: è primo anche nell’E-bike

La sua passione per le due ruote non ha limiti e, dopo aver conquistato il titolo di vicecampione italiano di minienduro 125 cc, il sedicenne Valentino Corsi di San Severino si è preso il gusto di vincere anche in sella a un’E-bike. Lo ha fatto nientemeno che in una prova del campionato italiano di specialità svoltasi a Montecreto, in provincia di Modena. Il giovane e promettente centauro settempedano, portacolori del Gruppo sportivo delle Fiamme Oro, ha chiuso al primo posto nella categoria Under 18. la prova non era delle più agevoli, ma lui ci ha messo tutta la propria esperienza maturata nell’enduro. E, una volta rientrato a casa, ha voluto ringraziare pubblicamente gli amici Andrea e Riccardo Crocenzi che lo hanno fatto appassionare a questa nuova attività sportiva e lo hanno coinvolto nelle divertenti uscite organizzate dal gruppo Bike zone di San Severino. Poi il suo grazie è andato alla ditta Bicker’s di Pollenza per la bici, ad Adriano Chiarello per il materiale fornito, alla ditta Sios e al Gruppo sportivo “Fiamme Oro”.