Settempeda: ecco il calendario di Promozione, debutto a P. Picena il 6 settembre

Parte la stagione e la Settempeda conosce il proprio cammino nel campionato di Promozione, girone B.

Un girone equilibrato, con 16 formazioni del sud delle Marche. L’esordio – domenica 6 settembre – sarà in trasferta sul campo del Potenza Picena, unica compagine assieme alla Civitanovese che gioca le sue partite interne di domenica (tutte le altre di sabato).

Alla seconda giornata il primo match casalingo contro il Monturano.

Tra le gare clou spiccano il derby col Camerino – andata il 24 ottobre a San Severino per l’8^ giornata – e l’attesa sfida con la Civitanovese, in programma il 15 novembre in riva all’Adriatico (11^ giornata d’andata).

Il girone ascendente si chiuderà il 12 dicembre (Settempeda – Azzurra Mariner nell’anticipo del sabato al comunale “Soverchia”), mentre la fase discendente prenderà il via subito dopo (19 dicembre) con il ritorno contro Potenza Picena. Dunque, due partite casalinghe consecutive per i ragazzi di mister Pierantoni. La stagione regolare terminerà il 24 aprile.

Intanto, in un clima di grande entusiasmo la Settempeda si è ritrovata nella suggestiva cornice di Villa Berta per la tradizionale serata di gala che precede l’avvio della nuova stagione agonistica. Sono stati presentati la prima squadra, lo staff tecnico e la dirigenza, a partire dal nuovo presidente Luca Crescenzi e dal vice presidente Enrico Vallesi, il quale è entrato in società portando con sé anche lo sponsor principale della stagione 2026-2027 – “La Pizzeria” -, azienda di cui è titolare.

Nell’occasione sono state svelate anche le nuove maglie della Settempeda: una con i tradizionali colori biancorossi, l’altra di color nero (poi ce n’è una terza di color verde).

E’ intervenuto anche l’assessore allo Sport, Paolo Paoloni, in rappresentanza dell’Amministrazione comunale.

“Rivolgo i miei più sinceri complimenti al neo eletto presidente Luca Crescenzi per l’assunzione di questo importante incarico, estendendo il plauso all’allenatore, allo staff tecnico, ai dirigenti e a tutti i giocatori – ha detto Paoloni -. La Settempeda rappresenta un punto di riferimento fondamentale per la nostra comunità. Desidero formulare il più caloroso ‘in bocca al lupo’ a ciascun atleta che indosserà con orgoglio la maglia biancorossa, dalla prima squadra fino a tutte le varie categorie del settore giovanile. L’Amministrazione comunale vi sostiene con forte senso d’appartenenza”.