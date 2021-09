Volley: Giuliani argento agli Europei, vince l’Italia al tiebreak

Non ce l’ha fatta Alberto Giuliani a laurearsi campione d’Europa di pallavolo con la sua Slovenia. Il titolo è andato all’Italia di Fefè De Giorgi che in finale ha vinto per 3 a 2 al termine di una gara molto bella e combattuta.

Per la nazionale azzurra, che torna campione d’Europa come non accadeva dal 2005, si tratta del settimo successo continentale.

La Slovenia di Giuliani si è confermata fortissima, ma purtroppo per il “nostro” Alberto ha perso la seconda finale europea di fila (l’altra volta a Parigi per mano della Serbia).

Per gli azzurri invece è uno storico bis dopo la vittoria degli Europei di volley femminile di inizio settembre.

Complimenti comunque al coach Giuliani per l’ottimo campionato disputato!