Calcetto, debutto amaro per il Serralta battuto per 3-2 dall’Aurora Treia

E’ una prima giornata di campionato amara per il Serralta calcio a cinque che al debutto nel nuovo torneo, conquistato alla grande con la bellissima cavalcata della stagione scorsa, conosce la sconfitta sul campo di Passo di Treia contro i locali dell’Aurora.

Dopo aver incassato un ko anche nel primo impegno ufficiale della stagione in Coppa, i gialloblù del neo tecnico Fulvio Riccio andavano a caccia di un pronto riscatto, ma hanno dovuto incassare un altro ko nel giro di pochi giorni. Si puntava ad un avvio di torneo (girone B serie C2) ben diverso per la neopromossa Serralta che andava ad affrontare una trasferta insidiosa ma con un rivale che sulla carta appariva alla portata. Le due squadre infatti potrebbero ritrovarsi a lottare per lo stesso obiettivo, ovvero la salvezza e dunque sarebbe stato già importante battere i treiesi che invece hanno òportato a casa i tre punti. Finisce male per i settempedani che cedono il passo ad un Aurora volitivo e bravo a recuperare lo svantaggio con una ripresa coriacea e poi a difendere il prezioso minimo vantaggio (3-2) fino al termine resistendo al tentativo di recupero dei gialloblù che purtroppo non ce l’hanno fatta a rimettere in piedi un match alla fine negativo. E pensare che il primo tempo aveva fatto credere ad una serata diversa per il Serralta che, dopo aver subito il gol di Montefusco, era stato bravo a reagire prontamente tanto da trovare la bella doppietta di Nicola Nardi, il bomber che è ripartito al meglio anche in questa nuova stagione. Dopo l’intervallo, però, ecco arrivare al 1’ il pari dei locali con Pau e qui cominciava una sorta di nuova gara che poteva riservare qualsiasi esito. Match combattuto e equilibrato quello a cui si assisteva nel finale dove l’Aurora trovava l’acuto vincente e decisivo (21’) con la rete di Carancini che fissava il 3-2, risultato con il quale si chiudeva l’incontro. Boccone amaro per i gialloblù che ora punteranno a rifarsi immediatamente fin dal prossimo turno, il primo in casa, contro il San Biagio Osimo (venerdì 4 ottobre ore 22).