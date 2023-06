A poche ore dall’ufficialità del nuovo allenatore, la Settempeda piazza i primi due colpi di mercato. Arrivano in biancorosso Edoardo Montanari e Francesco Eclizietta. Per il primo è un ritorno; per il secondo è una prima volta assoluta. Due giocatori di valore e di livello a testimonianza di come la Settempeda sia intenzionata a fare le cose al meglio per costruire un organico importante. I primi due tasselli della nuova squadra arrivano da una stagione da incorniciare conclusasi con il salto di categoria: Montanari attraverso i play off con l’Appignanese; Eclizietta con la vittoria in campionato con l’Elpidiense Cascinare.

Entrambi arrivano alla Settempeda con entusiasmo e grandi propositi: avranno la possibilità di vestire la maglia della propria città e questo sarà una spinta in più per dare il massimo e fare le cose al meglio. I due sono accomunati da una carriera fatta di esperienze in categorie superiori (Eccellenza e Promozione) oltre al fatto di aver indossato maglie importanti (Helvia Recina, Camerino e Corridonia per Montanari; Maceratese, Trodica, Sangiustese e Potenza Picena per Eclizietta).

Montanari è un esterno puro con un piede mancino educato, particolarmente abile nell’esecuzione dei calci piazzati, può ricoprire tutti i ruoli sulla fascia sinistra ma è anche in grado di disimpegnarsi sulla corsia di destra; Eclizietta è un jolly offensivo potente e veloce, può fornire qualità e quantità oltre che un buon numero di reti e può essere impiegato in diverse posizioni nel reparto avanzato non disdegnando compiti anche da centrocampista.

Le prime parole da giocatore della Settempeda di Francesco Eclizietta: “Finalmente sono approdato nella squadra del mio paese e sono molto felice di questo. Spero di far bene e di dare un contributo importante alla squadra. La società è ambiziosa e punta in alto e io cercherò di dare tutto me stesso per cercare di raggiungere insieme gli obiettivi che sono stati fissati”.

Roberto Pellegrino