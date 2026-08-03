“Giallobus”, da San Severino all’Europa: il successo del Made in Italy passa da Amazon

Da un piccolo garage di San Severino a un’azienda che esporta in tutta Europa. È la storia di Giallobus, impresa fondata nel 2011 da Claudio Innamorati, indicata da Amazon come uno dei casi di successo delle piccole e medie imprese marchigiane che hanno saputo crescere grazie all’e-commerce.

L’azienda, specializzata nella produzione di complementi d’arredo personalizzati, nasce come service di grafica e stampa. Nel corso degli anni Innamorati investe in macchinari professionali e amplia progressivamente l’attività fino ad avviare una produzione propria di quadri su tela e legno, mappe del mondo, orologi da parete e altri articoli di design.

La svolta arriva nel 2015 con l’approdo su Amazon, dove i riscontri positivi sono immediati. Tre anni dopo Giallobus trasferisce la propria attività in uno stabilimento di mille metri quadrati, dotato di reparti di stampa, falegnameria, taglio laser e lavorazione del plexiglass. Oggi l’azienda gestisce un catalogo di circa 30 mila prodotti, tutti realizzati con il sistema on demand, che consente di produrre ogni articolo soltanto al momento dell’ordine, riducendo gli sprechi e introducendo rapidamente nuove collezioni.

Attualmente Amazon rappresenta circa l’80% del fatturato dell’impresa, mentre il 50% delle vendite è destinato ai mercati esteri. La Germania è il principale sbocco commerciale, seguita da Francia e Spagna.

«In un mercato sempre più competitivo – spiega Claudio Innamorati – la chiave è gestire l’intera filiera, dalla stampa alla falegnameria, e avere la flessibilità di adattare il prodotto a ogni mercato senza perdere l’identità del Made in Italy marchigiano. Un percorso reso possibile anche dagli strumenti di Amazon Ads, che ci consentono di farci conoscere all’estero».

La crescita di Giallobus si inserisce nel più ampio quadro delineato dal Report annuale sull’impatto delle Pmi attraverso Amazon. Nel 2025 le oltre 500 piccole e medie imprese marchigiane presenti sulla piattaforma hanno realizzato vendite complessive per circa 130 milioni di euro, spedendo quasi cinque milioni di prodotti. Le vendite all’estero hanno superato i 30 milioni di euro, con un’incidenza dell’export superiore al 25% del fatturato, dato che colloca le Marche ai vertici del Centro Italia per vocazione internazionale.