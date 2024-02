Turismo, alla Bit di Milano premiate le “Bandiere arancioni”

Il sindaco Rosa Piermattei ha preso parte alla cerimonia di premiazione nazionale delle Bandiere arancioni promossa dal Touring club italiano e ospitata in occsione della Bit, la Borsa internazionale del turismo, a Milano.

Alla cerimonia, cui sono intervenuti – tra gli altri – il ministro del Turismo, Daniela Santanchè, il presidente del Tci, Franco Iseppi, il presidente dell’associazione Paesi Bandiera arancione, Fulvio Gazzola, erano presenti più di 200 sindaci in rappresenzanza delle 281 Bandiere arancioni del triennio 2024 -2026.

L’iniziativa, ospitata nella giornata d’apertura della Bit, è stata particolarmente suggestiva in quanto quest’anno ricorre il 25esimo anniversario dell’assegnazione del vessillo pensato dal punto di vista del viaggiatore e della sua esperienza di visita. La Bandiera arancione ha una validità di tre anni e premia le realtà più virtuose nell’accoglienza. Essa è anche uno stimolo per un miglioramento continuo che porta benefici reali e tangibili per le realtà coinvolte. San Severino ha ottenuto il prestigioso riconoscimento nel giugno 2022, undicesima località della provincia di Macerata a ricevere il vessillo. Tra i Comuni premiati anche quello di Arpino, in provincia di Frosinone, dove è sindaco il critico d’arte Vittorio Sgarbi, già sindaco e oggi cittadino di San Severino, che si è incontrato con il primo cittadino Piermattei.

Poi, sempre durante la Bit, nel panel area “Let’s Marche”, allestito dalla Regione e dall’Atim, l’Agenzia turismo e internazionalizzazione delle Marche, il sindaco Rosa Piermattei ha parlato di “Ripartenze” nelle aree colpite dal sisma presentando l’offerta turistica per il rilancio e lo sviluppo del territorio. Era accanto al Commissario alla ricostruzione, il senatore Guido Castelli, e ai sindaci di Pieve Torina e Montefortino.

Nel corso del suo intervento il sindaco Piermattei ha ricordato le peculiarità del nostro territorio e ha aggiunto: “La scorsa settimana come Comune abbiamo riconfermato la nostra adesione al progetto “Noi Marche” perché abbiamo intenzione di migliorare l’accoglienza, l’informazione e la commercializzazione del nostro prodotto turistico facendo rete con altre realtà. Questo è un concetto molto importante: c’è necessità di fare rete e di fare sistema. Da soli non si va da nessuna parte. E ce lo dicono i risultati di tante iniziative che ci hanno visto uniti non solo ad altri Comuni, ma anche a soggetti privati. L’unione fa la forza. E lo sappiamo bene perché lo abbiamo sperimentato più volte”.

Il sindaco Piermattei ha infine fatto visita ad alcuni stand presenti alla Bit e si è incontrata con alcuni imprenditori settempedani del settore turistico.