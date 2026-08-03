Settempeda, cresce l’attesa per l’amichevole di mercoledì con la Maceratese

Settimana densa di impegni per la Settempeda che mercoledì 5 agosto sosterrà l’allenamento congiunto con la Maceratese (ore 20 al Comunale) e poi venerdì 7 agosto a Villa Berta (dalle ore 20.30) ci sarà la presentazione ufficiale della prima squadra. Partiamo proprio da quest’ultimo appuntamento che vedrà tutto il gruppo biancorosso prendere parte alla passerella di presentazione di staff e rosa in casa dello sponsor principale di quest’anno, la Pizzeria di Enrico Vallesi tra l’altro anche neo vice presidente della società, che accoglierà vecchi e nuovi giocatori prima per un momento conviviale poi per la presentazione della squadra.

Sono attesi tifosi e sostenitori per vivere insieme ad atleti e dirigenti un momento importante che di fatto dà inizio alla nuova stagione che la Settempeda vivrà, per la terza volta di fila, nel campionato di Promozione. Passando al calcio giocato c’è attesa per il test con la Maceratese, ormai classico appuntamento dell’estate che anche quest’anno si rinnova confermando il forte legame che c’è fra le due società e soprattutto fra i tifosi vista la lunga e solida amicizia fra le tifoserie più calde e appassionate, ovvero Boys e Curva Just gemellate da tempo. Calcio di inizio dell’allenamento alle ore 20 che rappresenta, dopo dieci giorni di preparazione, per i biancorossi maceratesi (serie D) la seconda uscita mentre per i padroni di casa il primo vero impegno del precampionato (per ora solo una sgambata in famiglia). Come di consueto una “sfida” che sarà utile per i due mister per provare schemi e uomini oltre che valutare la condizione atletica dei rispettivi organici. La serata, oltre che prevedere l’aspetto tecnico-tattico, avrà anche un “terzo tempo” con tifosi e giocatori.

La società, infine, comunica che in occasione della serata sarà aperta la campagna abbonamenti 2026-2027 e per chi fosse interessato potrà acquistare la propria tessera presso la segreteria dello stadio (sotto la tribuna centrale).

r. p.